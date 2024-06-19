Девятиэтажный ЖК со спортзалом и игровыми начнут возводить в центре Барнаула
В доме будет всего 38 квартир
19 июня 2024, 09:30, ИА Амител
На пересечении ул. Никитина и пр. Комсомольского скоро приступят к строительству девятиэтажного Г-образного дома. Проект здания в середине июня получил положительное заключение экспертизы. ЖК возведут на месте ветхой двухэтажки, частных домов и автосервиса.
Проект комплекса впервые показали на градсовете в августе 2023 года. Почти год ушел у застройщика, чтобы согласовать документацию со строительными экспертами.
Площадка на ул. Никитина, 41 / Фото: "Мастерская Золотова"
В ЖК запроектировано 38 квартир площадью от 67,4 до 198 квадратных метров. Всего дом рассчитан на проживание 95 человек. На первом этаже архитекторы предусмотрели помещения для досуга: здесь застройщик сделает игровые площадки, зоны для отдыха взрослых, тренажерный зал. Под двором возведут паркинг на 34 машино-места, еще семь заложены на территории участка.
Планируемый дом расположен близко к памятнику архитектуры на ул. Короленко, 50 / ул. Максима Горького, 30 (банковская школа), часть двора ЖК попадает в охранную зону объекта культурного наследия. Поэтому здесь решено сделать детские и игровые площадки.
Фасады дома, по проекту, выполнены из кирпича и штукатурки в теплой коричнево-бежевой гамме, в тон окружающей застройки.
10:25:26 19-06-2024
Ну деньги есть, почему бы не строить
11:15:51 19-06-2024
Все продать и даже охранную зону.............какое же паскудство
23:45:47 19-06-2024
Гость (11:15:51 19-06-2024) Все продать и даже охранную зону.............какое же паскуд... чо там охранное, хватит уже
06:44:37 26-06-2024
Гость (23:45:47 19-06-2024) чо там охранное, хватит уже... Так уже вся историческо-охранная зона Барнаула (то есть то, что подлежит охране по закону государством на уровне Москвы) давно распределено или продано...тем же москвичам и иным " девелоперам", у которых ничего личного кБарнаулу, лишь бы бабла побольше поиметь, не интересует...
11:19:15 19-06-2024
На Комсе-Партизанской, на днях снесли старую шиномонтажку
11:21:05 19-06-2024
А далее построят на на пересечении КомсомольсКОГО и ГорьКОГО