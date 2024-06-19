Девятиэтажный ЖК со спортзалом и игровыми начнут возводить в центре Барнаула

В доме будет всего 38 квартир

19 июня 2024, 09:30, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Никитина, 41 / Фото: "Мастерская Золотова"

На пересечении ул. Никитина и пр. Комсомольского скоро приступят к строительству девятиэтажного Г-образного дома. Проект здания в середине июня получил положительное заключение экспертизы. ЖК возведут на месте ветхой двухэтажки, частных домов и автосервиса.

Проект комплекса впервые показали на градсовете в августе 2023 года. Почти год ушел у застройщика, чтобы согласовать документацию со строительными экспертами.

Площадка на ул. Никитина, 41 / Фото: "Мастерская Золотова"

В ЖК запроектировано 38 квартир площадью от 67,4 до 198 квадратных метров. Всего дом рассчитан на проживание 95 человек. На первом этаже архитекторы предусмотрели помещения для досуга: здесь застройщик сделает игровые площадки, зоны для отдыха взрослых, тренажерный зал. Под двором возведут паркинг на 34 машино-места, еще семь заложены на территории участка.

Планируемый дом расположен близко к памятнику архитектуры на ул. Короленко, 50 / ул. Максима Горького, 30 (банковская школа), часть двора ЖК попадает в охранную зону объекта культурного наследия. Поэтому здесь решено сделать детские и игровые площадки.

Фасады дома, по проекту, выполнены из кирпича и штукатурки в теплой коричнево-бежевой гамме, в тон окружающей застройки.