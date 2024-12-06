25-градусные морозы и снег придут в Алтайский край на этих выходных

Уже в воскресенье днем температура опустится до -15 градусов

06 декабря 2024, 20:25, ИА Амител

Морозные горы / Фото: unsplash.com / Paul Pastourmatzis

До -15 градусов местами похолодает в Алтайском крае днем на этих выходных, а после в регион придут настоящие морозы – до -25 градусов ночью. Прогноз на субботу, воскресенье и начало следующей недели опубликовали синоптики регионального Гидрометцентра.

По оценке экспертов, в субботу, 7 декабря, будет сравнительно тепло – от -2 до -7 градусов. Местами пройдет небольшой, местами умеренный снег. Утром туман, изморозь, на дорогах местами гололед. Ветер будет дуть юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В ночь на 8 декабря похолодает до -7...-12 градусов, а по северо-западу – до -17 градусов. Небольшой, местами умеренный снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер будет дуть северо-западный, местами порывы – до 13 м/с.

В воскресенье днем будет холодать. Температура – от -5 до -10 градусов, однако в отдельных районах Алтайского края возможно до -15 градусов. Местами пройдет небольшой снег, в предгорьях – местами умеренный. По северо-западу преимущественно без осадков. На дорогах гололед. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В ночь на понедельник, 9 декабря, на Алтай придут морозы. Температура ожидается на уровне от -20 до -25 градусов, а по юго-востоку – от -14 до -19 градусов. Местами продолжит идти небольшой снег, а гололедица на дорогах станет сильнее. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.