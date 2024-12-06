25-градусные морозы и снег придут в Алтайский край на этих выходных
Уже в воскресенье днем температура опустится до -15 градусов
06 декабря 2024, 20:25, ИА Амител
До -15 градусов местами похолодает в Алтайском крае днем на этих выходных, а после в регион придут настоящие морозы – до -25 градусов ночью. Прогноз на субботу, воскресенье и начало следующей недели опубликовали синоптики регионального Гидрометцентра.
По оценке экспертов, в субботу, 7 декабря, будет сравнительно тепло – от -2 до -7 градусов. Местами пройдет небольшой, местами умеренный снег. Утром туман, изморозь, на дорогах местами гололед. Ветер будет дуть юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В ночь на 8 декабря похолодает до -7...-12 градусов, а по северо-западу – до -17 градусов. Небольшой, местами умеренный снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер будет дуть северо-западный, местами порывы – до 13 м/с.
В воскресенье днем будет холодать. Температура – от -5 до -10 градусов, однако в отдельных районах Алтайского края возможно до -15 градусов. Местами пройдет небольшой снег, в предгорьях – местами умеренный. По северо-западу преимущественно без осадков. На дорогах гололед. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
В ночь на понедельник, 9 декабря, на Алтай придут морозы. Температура ожидается на уровне от -20 до -25 градусов, а по юго-востоку – от -14 до -19 градусов. Местами продолжит идти небольшой снег, а гололедица на дорогах станет сильнее. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
21:23:38 06-12-2024
Так то пора уже. Декабрь..... Зима ..... Сибирь матушка!
21:54:17 06-12-2024
Гость (21:23:38 06-12-2024) Так то пора уже. Декабрь..... Зима ..... Сибирь матушка!... с таким климатом и других проблем и испытаний не надо. Тут жить уже подвиг
21:33:31 06-12-2024
Ежель снова что-нибудь где-нибудь прорвёт, властям шикарная отмазка - "из-за резкого похолодания".
23:21:27 06-12-2024
Недавно писали, что на Алтае морозов в декабре не предвидится. Главный синоптик клялся и божился.
02:05:59 07-12-2024
Гость (23:21:27 06-12-2024) Недавно писали, что на Алтае морозов в декабре не предвидитс... Вот и надо его вывести на мороз, раздеть до труселей, и подержать часок на морозе. В следующий раз уж точно будет базар фильтровать.
09:09:23 07-12-2024
Гость (21:54:17 06-12-2024) с таким климатом и других проблем и испытаний не надо. Тут ... Уж не холоднее, чем в центральных районах. Нашли подвиг.