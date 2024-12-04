До -18 градусов похолодает в Алтайском крае в ближайшее время

Местами ожидается порывистый ветер

04 декабря 2024, 15:55, ИА Амител

Фото: Anne Nygård / unsplash.com

В Алтайском крае в ночь на 5 декабря будет мороз, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха составит -7...-12 градусов, местами похолодает до -18, а в Барнауле ожидается -9...-11 градусов. Преимущественно без осадков, но ночью и утром местами будет изморозь и туман. Ветер подует юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. В Барнауле – без усилений.

Несмотря на холодную ночь, днем 5 декабря будет от -2 до -7 градусов.