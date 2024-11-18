2,5 млн и 12 бутылок пива. Стал известен райдер "Комнаты культуры" на корпоративы

И, конечно же, по три тысячи рублей суточных на каждого

18 ноября 2024, 17:25, ИА Амител

"Комната культуры" / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Популярная барнаульская группа "Комната культуры" может выступить на корпоративе, но при условии соблюдения определенных требований, сообщает Telegram-канал Shot.

Утверждается, что музыканты могут в течение 50 минут выступить на празднике за 2,5 млн рублей.

"Если команда из семи человек летит самолетом, для солиста Евгения Трофимова место "бизнес" или повышенной комфортности у окна. Поселиться готов в люксе, остальные участники – в стандарте. От аэропорта до пятизвездочного отеля везет опрятный водитель и не задает никаких вопросов. И, конечно же, по три тысячи рублей суточных на каждого", – говорится в сообщении.

По данным Shot, в гримерке должны быть мясная тарелка, протеиновые батончики, энергетик, две бутылки коньяка Martel VS 0,75, 12 бутылок пива, две бутылки зеленого португальского вина Vinho Verde.