НОВОСТИКультура

2,5 млн и 12 бутылок пива. Стал известен райдер "Комнаты культуры" на корпоративы

И, конечно же, по три тысячи рублей суточных на каждого

18 ноября 2024, 17:25, ИА Амител

"Комната культуры" / Фото: amic.ru / Алина Богомолова
"Комната культуры" / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Популярная барнаульская группа "Комната культуры" может выступить на корпоративе, но при условии соблюдения определенных требований, сообщает Telegram-канал Shot.

Утверждается, что музыканты могут в течение 50 минут выступить на празднике за 2,5 млн рублей.

"Если команда из семи человек летит самолетом, для солиста Евгения Трофимова место "бизнес" или повышенной комфортности у окна. Поселиться готов в люксе, остальные участники – в стандарте. От аэропорта до пятизвездочного отеля везет опрятный водитель и не задает никаких вопросов. И, конечно же, по три тысячи рублей суточных на каждого", – говорится в сообщении.

По данным Shot, в гримерке должны быть мясная тарелка, протеиновые батончики, энергетик, две бутылки коньяка Martel VS 0,75, 12 бутылок пива, две бутылки зеленого португальского вина Vinho Verde.

"Навести марафет перед выступлением группы обязательно должен визажист, фотографа лучше согласовать заранее. Саундчек команды снимать не разрешают. А если хотя бы один пункт райдера не выполнят – прилетит штраф в 50 тысяч рублей", – отмечает Telegram-канал.

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Комментарии 25

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Гость

17:32:22 18-11-2024

Кто это? Они мне и за 2,5 рубля не нужны)))

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Гость

17:34:45 18-11-2024

Местные СКОРПЫ? Губа не дура. Я и рубля за них не дам. Не доросли, а понту много.

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Гость

18:09:36 18-11-2024

За 2,5 млн. руб они сами себе пива купить не могут? =)))

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Гость

18:10:21 18-11-2024

Запросы как у Аллы Пугачевой! А кто-нибудь вообще про них слышал ранее?

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Гость

18:52:23 18-11-2024

Гость (18:10:21 18-11-2024) Запросы как у Аллы Пугачевой! А кто-нибудь вообще про них сл... А кто она такая вообще? И почему у нее есть какие-то запросы? Начинающая и не кому неизвестная какая-то поди?

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Элен без ребят

00:16:31 19-11-2024

Гость (18:10:21 18-11-2024) Запросы как у Аллы Пугачевой! А кто-нибудь вообще про них сл... натуральная сельская дискотека для школоты, ничего общего с культурой не имеющая. тут про них уже писали.

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Гость

18:32:04 18-11-2024

И, конечно же, по три тысячи рублей суточных на каждого"(c)
На семки?

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Гость

18:43:30 18-11-2024

Я группу люблю. Но после прочтения статьи, Женя, разочаровал. Ты звезда местного уровня, а запросы Московского... Пиши тогда больше хитов..

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Гость

07:34:40 19-11-2024

Гость (18:43:30 18-11-2024) Я группу люблю. Но после прочтения статьи, Женя, разочаровал... Особенно порадовало требование бизнеса для солиста) то есть 6 человек летит быдло-классом, а он один в бизнесе выкобенивается) они как потом друг друга в глаза смотрят?

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Гость

16:19:20 19-11-2024

Гость (07:34:40 19-11-2024) Особенно порадовало требование бизнеса для солиста) то есть ... Да, я тоже именно на это внимание обратила: мне - люкс и бизнес, а им эконом сойдет... с души воротит от таких товарищей, коллег и вообще людей.

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Гость

19:23:33 18-11-2024

Зазвездились))

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Гость

19:28:18 18-11-2024

Это кто вообще такие? "Дядя Го" знаю. "Теплая трасса" - знаю. "Первое завтра" - знаю, с Сюром даже дружили

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Гость

07:37:32 19-11-2024

Гость (19:28:18 18-11-2024) Это кто вообще такие? "Дядя Го" знаю. "Теплая трасса" - знаю... Ну вы то привели примеры такой дремучей древности и такого махрового непрофессионализма, что трудно придумать сильнее. Теплотрасса - это вообще любительщина с примитивным шумом вместо музыки. Да и Дядя Го - то еще гогно было. Я эту Комнату не слышал ни одной песни, и не собираюсь. Но ваши примеры - это как в сортах какашек разбираться.

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Гость

14:54:43 19-11-2024

Гость (19:28:18 18-11-2024) Это кто вообще такие? "Дядя Го" знаю. "Теплая трасса" - знаю... Девятку еще забыл..

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Элен без ребят

13:08:12 21-11-2024

Гость (14:54:43 19-11-2024) Девятку еще забыл.. ... и Папу Карло с Делириумом

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Гость

20:04:29 18-11-2024

Обыкновенная прислуга, а форсу, как у комиссарши)))))))

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гость

21:01:18 18-11-2024

Да пиво то стало как помои так им и надо.

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Гость

07:39:02 19-11-2024

гость (21:01:18 18-11-2024) Да пиво то стало как помои так им и надо.... Расскажите нам про субстанцию, которую при Советах продавали под названием Ячменный колос) Или вы считаете пивом, то что делал при Советах Пивзавод местный?

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Гость

22:53:03 18-11-2024

2.5 на 7 делить умеете? Очень даже адекватный ценник. Кто-то там один за 10 пел...

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Гость

09:12:57 19-11-2024

почитал комменты. И что-то стыдно стало за таких комментаторов... Чтобы такие вещи писать, нужно сначала в зеркало посмотреть, а что я добился. Потом других судить.

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Гость

14:26:06 19-11-2024

Гость (09:12:57 19-11-2024) почитал комменты. И что-то стыдно стало за таких комментатор...
Не что, а чего.

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Гость

14:57:27 19-11-2024

Гость (09:12:57 19-11-2024) почитал комменты. И что-то стыдно стало за таких комментатор... Да, а мне больше стыдно за этих шутов. Чего бы я не добился, я не требую чтобы мне предоставили миллионы и бухла в гостиничный номер.

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гость

10:46:03 19-11-2024

не фанат группы, но в коем-то веке у наших ребят получается подняться на федеральный уровень, а ниша дела вкуса-не нравится не слушай. нам бы порадоваться за своих, а не зубоскалить.

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Гость

16:50:10 19-11-2024

гость (10:46:03 19-11-2024) не фанат группы, но в коем-то веке у наших ребят получается ... Пока что они поднялись на федеральный уровень запросов.

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Сергей

12:51:15 21-11-2024

Не завидуйте чужому успеху, а лучше порадуйтесь за ребят. Их слушают, они дают концерты и востребованы, что им теперь бесплатно работать?

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