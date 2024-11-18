2,5 млн и 12 бутылок пива. Стал известен райдер "Комнаты культуры" на корпоративы
И, конечно же, по три тысячи рублей суточных на каждого
18 ноября 2024, 17:25, ИА Амител
Популярная барнаульская группа "Комната культуры" может выступить на корпоративе, но при условии соблюдения определенных требований, сообщает Telegram-канал Shot.
Утверждается, что музыканты могут в течение 50 минут выступить на празднике за 2,5 млн рублей.
"Если команда из семи человек летит самолетом, для солиста Евгения Трофимова место "бизнес" или повышенной комфортности у окна. Поселиться готов в люксе, остальные участники – в стандарте. От аэропорта до пятизвездочного отеля везет опрятный водитель и не задает никаких вопросов. И, конечно же, по три тысячи рублей суточных на каждого", – говорится в сообщении.
По данным Shot, в гримерке должны быть мясная тарелка, протеиновые батончики, энергетик, две бутылки коньяка Martel VS 0,75, 12 бутылок пива, две бутылки зеленого португальского вина Vinho Verde.
"Навести марафет перед выступлением группы обязательно должен визажист, фотографа лучше согласовать заранее. Саундчек команды снимать не разрешают. А если хотя бы один пункт райдера не выполнят – прилетит штраф в 50 тысяч рублей", – отмечает Telegram-канал.
17:32:22 18-11-2024
Кто это? Они мне и за 2,5 рубля не нужны)))
17:34:45 18-11-2024
Местные СКОРПЫ? Губа не дура. Я и рубля за них не дам. Не доросли, а понту много.
18:09:36 18-11-2024
За 2,5 млн. руб они сами себе пива купить не могут? =)))
18:10:21 18-11-2024
Запросы как у Аллы Пугачевой! А кто-нибудь вообще про них слышал ранее?
18:52:23 18-11-2024
Гость (18:10:21 18-11-2024) Запросы как у Аллы Пугачевой! А кто-нибудь вообще про них сл... А кто она такая вообще? И почему у нее есть какие-то запросы? Начинающая и не кому неизвестная какая-то поди?
00:16:31 19-11-2024
Гость (18:10:21 18-11-2024) Запросы как у Аллы Пугачевой! А кто-нибудь вообще про них сл... натуральная сельская дискотека для школоты, ничего общего с культурой не имеющая. тут про них уже писали.
18:32:04 18-11-2024
И, конечно же, по три тысячи рублей суточных на каждого"(c)
На семки?
18:43:30 18-11-2024
Я группу люблю. Но после прочтения статьи, Женя, разочаровал. Ты звезда местного уровня, а запросы Московского... Пиши тогда больше хитов..
07:34:40 19-11-2024
Гость (18:43:30 18-11-2024) Я группу люблю. Но после прочтения статьи, Женя, разочаровал... Особенно порадовало требование бизнеса для солиста) то есть 6 человек летит быдло-классом, а он один в бизнесе выкобенивается) они как потом друг друга в глаза смотрят?
16:19:20 19-11-2024
Гость (07:34:40 19-11-2024) Особенно порадовало требование бизнеса для солиста) то есть ... Да, я тоже именно на это внимание обратила: мне - люкс и бизнес, а им эконом сойдет... с души воротит от таких товарищей, коллег и вообще людей.
19:23:33 18-11-2024
Зазвездились))
19:28:18 18-11-2024
Это кто вообще такие? "Дядя Го" знаю. "Теплая трасса" - знаю. "Первое завтра" - знаю, с Сюром даже дружили
07:37:32 19-11-2024
Гость (19:28:18 18-11-2024) Это кто вообще такие? "Дядя Го" знаю. "Теплая трасса" - знаю... Ну вы то привели примеры такой дремучей древности и такого махрового непрофессионализма, что трудно придумать сильнее. Теплотрасса - это вообще любительщина с примитивным шумом вместо музыки. Да и Дядя Го - то еще гогно было. Я эту Комнату не слышал ни одной песни, и не собираюсь. Но ваши примеры - это как в сортах какашек разбираться.
14:54:43 19-11-2024
Гость (19:28:18 18-11-2024) Это кто вообще такие? "Дядя Го" знаю. "Теплая трасса" - знаю... Девятку еще забыл..
13:08:12 21-11-2024
Гость (14:54:43 19-11-2024) Девятку еще забыл.. ... и Папу Карло с Делириумом
20:04:29 18-11-2024
Обыкновенная прислуга, а форсу, как у комиссарши)))))))
21:01:18 18-11-2024
Да пиво то стало как помои так им и надо.
07:39:02 19-11-2024
гость (21:01:18 18-11-2024) Да пиво то стало как помои так им и надо.... Расскажите нам про субстанцию, которую при Советах продавали под названием Ячменный колос) Или вы считаете пивом, то что делал при Советах Пивзавод местный?
22:53:03 18-11-2024
2.5 на 7 делить умеете? Очень даже адекватный ценник. Кто-то там один за 10 пел...
09:12:57 19-11-2024
почитал комменты. И что-то стыдно стало за таких комментаторов... Чтобы такие вещи писать, нужно сначала в зеркало посмотреть, а что я добился. Потом других судить.
14:26:06 19-11-2024
Гость (09:12:57 19-11-2024) почитал комменты. И что-то стыдно стало за таких комментатор...
Не что, а чего.
14:57:27 19-11-2024
Гость (09:12:57 19-11-2024) почитал комменты. И что-то стыдно стало за таких комментатор... Да, а мне больше стыдно за этих шутов. Чего бы я не добился, я не требую чтобы мне предоставили миллионы и бухла в гостиничный номер.
10:46:03 19-11-2024
не фанат группы, но в коем-то веке у наших ребят получается подняться на федеральный уровень, а ниша дела вкуса-не нравится не слушай. нам бы порадоваться за своих, а не зубоскалить.
16:50:10 19-11-2024
гость (10:46:03 19-11-2024) не фанат группы, но в коем-то веке у наших ребят получается ... Пока что они поднялись на федеральный уровень запросов.
12:51:15 21-11-2024
Не завидуйте чужому успеху, а лучше порадуйтесь за ребят. Их слушают, они дают концерты и востребованы, что им теперь бесплатно работать?