Женя Трофимов спел вместе с Бастой в Санкт-Петербурге

Один из зрителей после этого сделал предложение своей девушке

17 ноября 2024, 14:18, ИА Амител

Солист барнаульской группы "Комната культуры" Женя Трофимов спел вместе с Бастой на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге.

"Баста приготовил насыщенную программу и яркое сценическое шоу. На сцену поднимались MIRAVI, с которой Баста исполнил лирический "Туман", и Женя Трофимов из "Комнаты культуры". С ним Баста спел "Поезда", – рассказали организаторы концерта.

На мероприятие пришли 65 тысяч человек.

После того как музыканты исполнили песню, на сцену поднялся один из зрителей, который сделал предложение своей девушке.