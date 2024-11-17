Женя Трофимов спел вместе с Бастой в Санкт-Петербурге
Один из зрителей после этого сделал предложение своей девушке
17 ноября 2024, 14:18, ИА Амител
Солист барнаульской группы "Комната культуры" Женя Трофимов спел вместе с Бастой на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге.
"Баста приготовил насыщенную программу и яркое сценическое шоу. На сцену поднимались MIRAVI, с которой Баста исполнил лирический "Туман", и Женя Трофимов из "Комнаты культуры". С ним Баста спел "Поезда", – рассказали организаторы концерта.
На мероприятие пришли 65 тысяч человек.
После того как музыканты исполнили песню, на сцену поднялся один из зрителей, который сделал предложение своей девушке.
16:15:24 17-11-2024
Женя красавчег!
17:21:52 17-11-2024
Шляпа
21:38:34 17-11-2024
Ну, спел и спел. Что дальше то?)))) А если ещё и по телеку покажут, то всё - "звезда".)))) Опять как сценке: "Ну возьмите меня."))))) Там очередь из таких "Женей" очень большая.