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Женя Трофимов спел вместе с Бастой в Санкт-Петербурге

Один из зрителей после этого сделал предложение своей девушке

17 ноября 2024, 14:18, ИА Амител

Солист барнаульской группы "Комната культуры" Женя Трофимов спел вместе с Бастой на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге. 

"Баста приготовил насыщенную программу и яркое сценическое шоу. На сцену поднимались MIRAVI, с которой Баста исполнил лирический "Туман", и Женя Трофимов из "Комнаты культуры". С ним Баста спел "Поезда", – рассказали организаторы концерта.

На мероприятие пришли 65 тысяч человек.

После того как музыканты исполнили песню, на сцену поднялся один из зрителей, который сделал предложение своей девушке.

музыка

Комментарии 3

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Гость

16:15:24 17-11-2024

Женя красавчег!

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Гость

17:21:52 17-11-2024

Шляпа

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Гость

21:38:34 17-11-2024

Ну, спел и спел. Что дальше то?)))) А если ещё и по телеку покажут, то всё - "звезда".)))) Опять как сценке: "Ну возьмите меня."))))) Там очередь из таких "Женей" очень большая.

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