2,5 млн рублей заработали алтайские ремесленники на выставке в Москве

Помимо выручки, делегация от нашего региона привезла из столицы оптовые заказы и предложения о сотрудничестве

29 декабря 2023, 09:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

2,5 миллиона рублей заработали алтайские ремесленники на выставке-ярмарке "Ладья. Зимняя сказка 2023". Помимо выручки, делегация нашего региона привезла из Москвы оптовые заказы и предложения о сотрудничестве. Свои изделия презентовали в столице России 19 алтайских предпринимателей и самозанятых. На коллективном стенде разместили тканые вручную гобелены из трав, платки из войлока и шерсти, восковые свечи, авторские украшения, посуду, игрушки и аксессуары.

Классические портмоне, ремни и сумки привезла на выставку барнаульская предпринимательница Диана Капустина. Ее бизнес – мастерская по пошиву аксессуаров из натуральной кожи MYDIART. Она рассказала в эфире "Бизнес ФМ Барнаул", что на мероприятии мастера из разных уголков страны смогли обменяться опытом – например, ее коллега из Пскова показал технику плетения кожаных браслетов-косичек.

Капустина отметила, что ее задача была – найти оптовых клиентов, которых в действительности оказалось не очень много. При этом один оптовый заказ принять удалось – на брелоки с персонализацией для администрации одного из ближайших к Москве поселений.

"Мы везли на выставку более 200 изделий. Обратно тоже немало, но я все равно довольна результатами выставки. В первый день лично у меня не было продаж, но было очень много контактов и заинтересованных, а дальше пошли и продажи – около 80 тысяч за следующие четыре дня. По разговорам с коллегами из других сфер, на текстиль, дерево и новогодние игрушки спрос был прилично выше и прибыльнее", – рассказала предпринимательница.Открыть Алтай России своими изделиями постаралось и объединение "Турина гора". Мастера привезли вазы и настенные панно, сервизы и другие авторские сувенирные изделия – все, что отражает уникальность региона, его природу и культуру. Эти предметы официально являются изделиями народных промыслов. Именно их поддержка и продвижение, по словам организаторов, одна из главных целей "Ладьи".

Например, в рамках выставки соглашение о сотрудничестве подписали Ассоциация "Народные художественные промыслы России" и российский маркетплейс Wildberries. Теперь в онлайн-каталоге товаров есть специальный раздел "Народные промыслы". Изделия, представленные в нем, – подлинные и прошли специальную регистрацию. Отметим, что в декабре в России обновили и правовое регулирование отношений, связанных с народными промыслами. Закон подписал Владимир Путин. Ранее о деталях правительственной инициативы рассказывала на портале "Дума ТВ" глава комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская.

"Установлен четкий порядок и полная прозрачность перечня всех народных художественных промыслов. Такой перечень должен появиться для всех мест традиционного бытования, потому что этот перечень мест традиционного бытования создается с 1999 года, и там чего только нет. А много чего и нет. Надо навести в этом хаосе порядок. Это все должно находиться на официальных сайтах, прежде всего, Минпромторга, в ведении которого находится МХП. Самым болезненным был вопрос мастеров самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Мне кажется, найдены достаточно четкие решения", – говорила она.Закон вступит в силу через полгода после опубликования. За этот срок власти должны обновить реестр мест бытования промыслов. А тем временем ремесленники смогут вновь представить свои работы на широкую аудиторию – уже анонсирована следующая, 35-я по счету выставка "Ладья". Она откроется в "Экспоцентре" 28 февраля. Главной темой названа весна, а сама выставка вновь станет рабочей площадкой для создания товаропроводящей сети народных промыслов России.