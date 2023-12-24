5,6 млн рублей потратили барнаульцы на предновогодних ярмарках

Активнее всего горожане покупали овощи, фрукты и мясные продукты

24 декабря 2023, 07:00, ИА Амител

Фото: barnaul.org

5,6 млн рублей потратили жители Барнаула на предновогодних продовольственных ярмарках, которые прошли 23 декабря на шести площадках.

Как сообщили в мэрии, посетили ярмарки более 5,5 тыс. горожан. Наибольшим спросом у них пользовались овощи, фрукты, мясо, рыба, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия и мясные копчености.