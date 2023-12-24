5,6 млн рублей потратили барнаульцы на предновогодних ярмарках
Активнее всего горожане покупали овощи, фрукты и мясные продукты
24 декабря 2023, 07:00, ИА Амител
Фото: barnaul.org
5,6 млн рублей потратили жители Барнаула на предновогодних продовольственных ярмарках, которые прошли 23 декабря на шести площадках.
Как сообщили в мэрии, посетили ярмарки более 5,5 тыс. горожан. Наибольшим спросом у них пользовались овощи, фрукты, мясо, рыба, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия и мясные копчености.
"По результатам анализа цены на ярмарках в среднем ниже на 14,45%, чем в торговых сетях, и на 25,1% – чем на рынках города", – отметили в пресс-службе.
08:32:41 24-12-2023
Население Барнаула — 623 057 (2023) человек, пятый по численности населения город Сибири, двадцатый по численности населения город России.== 5,6 миллиона, делим на 623057, равно 8,98 рублей на каждый нос.
09:08:02 24-12-2023
никогда не хожу по ярмаркам - сплошной обман, раньше занималась их организацией
09:13:39 24-12-2023
Всегда удивляют такие новости. Да кто вам отчитался то?
14:52:01 24-12-2023
Нищий АК, а местные буржуи там не закупаются