25 пожарных тушили горящий дом в Барнауле
Жильцы самостоятельно покинули жилище
19 февраля 2023, 08:35, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Барнауле пожарные потушили частный дом в переулке Корчагина, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Инцидент случился в субботу, 18 февраля. По прибытии огнеборцев горела крыша.
Открытое горение потушили на площади 80 квадратных метров.
Погибших, пострадавших нет, жильцы из дома вышли.
На месте пожара работали 25 человек и 6 пожарных машин. Причину произошедшего установят дознаватели МЧС России.
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