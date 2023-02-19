25 пожарных тушили горящий дом в Барнауле

Жильцы самостоятельно покинули жилище

19 февраля 2023, 08:35, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле пожарные потушили частный дом в переулке Корчагина, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Инцидент случился в субботу, 18 февраля. По прибытии огнеборцев горела крыша.

Открытое горение потушили на площади 80 квадратных метров.

Погибших, пострадавших нет, жильцы из дома вышли.

На месте пожара работали 25 человек и 6 пожарных машин. Причину произошедшего установят дознаватели МЧС России.