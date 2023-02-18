Двух человек спасли при пожаре в алтайском городе
Пройденная огнём площадь составила 45 квадратных метров
18 февраля 2023, 16:59, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Сотрудники МЧС спасли двух человек при пожаре в городе Белокуриха, сообщили в телеграм-канале ведомства.
Инцидент случился в одном из частных домов на улице Полевой.
Открытое горение ликвидировали на площади 45 квадратных метров. На месте пожара работали 7 человек и 2 пожарные машины.
Причину произошедшего установят дознаватели МЧС России.
Ранее сотрудники Госавтоинспекции Бийска спасли людей из горящего дома.
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