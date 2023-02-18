Двух человек спасли при пожаре в алтайском городе

Пройденная огнём площадь составила 45 квадратных метров

18 февраля 2023, 16:59, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Сотрудники МЧС спасли двух человек при пожаре в городе Белокуриха, сообщили в телеграм-канале ведомства.

Инцидент случился в одном из частных домов на улице Полевой.

Открытое горение ликвидировали на площади 45 квадратных метров. На месте пожара работали 7 человек и 2 пожарные машины.

Причину произошедшего установят дознаватели МЧС России.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции Бийска спасли людей из горящего дома.