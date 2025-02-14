2,5 тысячи водителей в Алтайском крае за год лишили права управления из-за пьяной езды
Из-за них происходит наибольшее число ДТП
14 февраля 2025, 15:55, ИА Амител
В 2024 году в Алтайском крае водительских прав лишились 4362 человека, об этом журналистам 14 февраля на пресс-конференции сообщил начальник управления региональной Госавтоинспекции Владислав Перцев. Чаще всего такое наказание суды выносили за пьяную езду. За минувшие 12 месяцев сотрудники ГАИ выявили за рулем 2582 водителя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Ближайшие полтора-два года им предстоит ходить пешком.
Еще 1278 граждан отказались от медосвидетельствования, однако сохранить водительское удостоверение им это не помогло. Напомним, такие действия приравниваются к вождению в нетрезвом виде и влекут за собой лишение водительских прав на тот же срок, а также штраф в размере 45 тысяч рублей.
Кроме того, 160 водителей, несмотря на требования ПДД, употребляли алкоголь или наркотики после ДТП, к которому были причастны, 123 автомобилиста сбежали с места аварии, а 63 лишились права управления за повторный выезд на встречку.
16:42:59 14-02-2025
За рулём " сухой закон" действует. Что же такого особенного в этом алкоголе. Везде продаётся, не дорого.
21:15:40 14-02-2025
А кроме констатации фактов, что делается нашими доблестными блюстителями порядка на дорогах, что бы этого не было впредь?
22:14:26 14-02-2025
мало! в горном каждый 3й пьяные за рулем. И также удаляют практику из базы за деньги!! у сестры так было, ездила без прав 3 года всем хвалилась, вот как ?! можно как-то базы эти утраивать , чтобы не в 1 месте хранилось