2,5 тысячи водителей в Алтайском крае за год лишили права управления из-за пьяной езды

Из-за них происходит наибольшее число ДТП

14 февраля 2025, 15:55, ИА Амител

Водитель за рулем / Фото: unsplash.com / Miikka Luotio

В 2024 году в Алтайском крае водительских прав лишились 4362 человека, об этом журналистам 14 февраля на пресс-конференции сообщил начальник управления региональной Госавтоинспекции Владислав Перцев. Чаще всего такое наказание суды выносили за пьяную езду. За минувшие 12 месяцев сотрудники ГАИ выявили за рулем 2582 водителя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Ближайшие полтора-два года им предстоит ходить пешком.

Еще 1278 граждан отказались от медосвидетельствования, однако сохранить водительское удостоверение им это не помогло. Напомним, такие действия приравниваются к вождению в нетрезвом виде и влекут за собой лишение водительских прав на тот же срок, а также штраф в размере 45 тысяч рублей.

Кроме того, 160 водителей, несмотря на требования ПДД, употребляли алкоголь или наркотики после ДТП, к которому были причастны, 123 автомобилиста сбежали с места аварии, а 63 лишились права управления за повторный выезд на встречку.