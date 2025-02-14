Число ДТП с участием водителей-бесправников выросло в Алтайском крае

В результате таких аварий погибло 30 человек

14 февраля 2025, 14:40, ИА Амител

Водитель / Фото: unsplash.com/ Alex Jumper

В Алтайском крае в 2024 году выросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, которые не имеют водительского удостоверения. За 12 месяцев в регионе произошло 256 таких аварий. Они унесли жизни 30 человек, еще 333 в них получили ранения. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал начальник управления краевой Госавтоинспекции Владислав Перцев.

"По сравнению с 2023 годом таких аварий у нас произошло больше на 12,9%. Число погибших в них выросло на 16,5%. Мы проводим профилактические мероприятия, в том числе привлекаем участковых уполномоченных, чтобы выявлять водителей, которые управляют ТС, не имея на это права. Наша задача – не допускать ДТП с их участием", – сообщил Владислав Перцев.

Руководитель ведомства также отметил, что в регионе зафиксировано 35 аварий с участием несовершеннолетних водителей, которые тоже не сдавали на права. Один из таких случаев произошел в июле на автодороге Н-5302 Угловское – Симоново – Валовой Кордон. Ранним утром тринадцатилетний подросток решил покататься со своим другом на отцовском БМВ Х5, пока родители спали. На трассе парень не справился с управлением, машина слетела в кювет и опрокинулась. Несовершеннолетний водитель не пострадал, но его пассажир 2010 года рождения получил травмы.