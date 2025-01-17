Нумерологи уверяют, что в этот раз магия чисел будет весьма благожелательной

17 января 2025, 06:10, ИА Амител

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25 января 2025 года – одна из самых красивых дат, которую молодожены в ближайшее время могли выбрать в качестве свадебной. Все дело в числовом варианте написания – "25.01.2025". Но некоторые эзотерики также уверяют, что дата является еще и зеркальной (пусть и не полностью). А значит, она обладает особенной энергией, считают нумерологи.

О том, является ли 25.01.2025 зеркальной датой и что говорят об энергии этого дня, – в материале amic.ru.

1 Что такое зеркальная дата? Изначально зеркальной нумерологи считают ту дату, "числовой" вариант написания которой можно разделить пополам так, чтобы две половины были отражением друг друга. Например, одной из самых нашумевших зеркальных дат за последние годы было 12 февраля 2021 года – 12.02.2021. По мнению нумерологов, такие дни обладают совершенно особенными вибрациями. От поведения человека в течение зеркальной даты зависит многое – определяется его кармический путь на ближайший период времени.

2 25 января 2025 года – зеркальная дата или нет? Как мы видим, 25.01.2025 – это не зеркальная дата. По крайней мере, не полная – часть нумерологов считают, что повторение некоторых чисел в написании даты также имеет сильное влияние. Поэтому существует мнение, что 25 января – это неполная зеркальная дата, которая все равно будет иметь серьезный эффект на нашу жизнь.

3 Какой энергией обладает день 25.01.2025? Нумерологи предлагают сложить все цифры из этой даты, получится 8. Эта цифра несет в себе позитивные вибрации – она обозначает внутреннюю силу и материальный достаток. А потому эзотерики ждут, что 25 января принесет нам стабильность и рост во многих сферах жизни.

4 Что нельзя делать 25 января 2025 года? Самое главное – не следует ссориться с людьми. Конфликты наполнят вас негативной энергией, которая затем будет сопровождать вас в течение долгого времени. Также не рекомендуется совершать импульсивные покупки. А вот начинать большие проекты в этот день можно и даже нужно. Судьбоносные решения, в которых вы уверены, 25 января получат прочную основу и хороший фундамент на будущее.