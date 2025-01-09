Астролог рассказала, кого ждет удача в 2025 году и какие глобальные перемены произойдут в России

09 января 2025, 09:45, ИА Амител

Четыре знака зодиака ждет небывалый прорыв, а еще четырем следует учиться извлекать уроки. Конфликт же, в котором сейчас находится Россия, может быть разрешен этой весной, рассказала в "Переговорке" на amic.ru финансовый астролог и коуч Наталья Сова. В прошлом январе она уже была в нашей студии и давала прогноз на 2024 год. Сегодня обсуждаем, что сбылось из этого, а что нет. И, конечно же, узнали, каким будет год грядущий – все не просто. Наталья Сова также рассказала, насколько верны предсказания астрологов и почему к ним не надо относиться как к чему-то фатальному.

Кто в "Переговорке"



Наталья Сова – автор и преподаватель Академии Астрокоучинга, разработала авторскую методику расширения финансовой емкости.

В астрологии с 2013 года.

Ученица Сергея Шестопалова, Санкт-Петербургская астрологическая академия.

Окончила Высшую школу астрологии Павла Андреева.

02:52 Открыта вакцина для онкобольных, ЕГЭ не отменили, но трансформация в системе образования началась. Вспоминаем прогнозы Натальи Совы на 2024-й и обсуждаем, что из этого сбылось.

06:23 "Эти четыре знака ждет небывалый прорыв". Наталья Сова предсказывает: у представителей знаков "кардинального креста" наступивший год будет великолепен во всех сферах.

08:31 Каким четырем знакам предстоит накапливать потенциал, чтобы в следующем году все у них сложилось.

10:04 "Научитесь получать удовольствие и уроки", – советует астролог Рыбам, Девам, Близнецам и Стрельцам.

11:04 "Как врачи: не навреди". Наталья Сова рассказывает, почему нельзя относиться к прогнозам астрологов как к чему-то фатальному.

13:41 Что такое астрокоучинг и зачем он нужен.

14:59 "Нептун и Сатурн соединяются и переходят из Рыб в Овна". Об изменениях, которые грядут в России в сфере психологии и эзотерики.

17:33 Как понять человеку, что перед ним шарлатан, а не профессионал от астрологии. Оказывается, здесь тоже работают мошенники.

20:15 Финансовый прогноз от Натальи Совы на 2025 год.

22:03 Закончится ли конфликт, в котором сейчас участвует Россия?

23:38 "Это проще чем с отношениями". Об астрологических расчетах и финансах.

25:32 Правда ли, что астрология по своей сути – это математика?