Конфликт может закончиться весной. Прогноз астролога на "штормовой" 2025 год
Астролог рассказала, кого ждет удача в 2025 году и какие глобальные перемены произойдут в России
09 января 2025, 09:45, ИА Амител
Четыре знака зодиака ждет небывалый прорыв, а еще четырем следует учиться извлекать уроки. Конфликт же, в котором сейчас находится Россия, может быть разрешен этой весной, рассказала в "Переговорке" на amic.ru финансовый астролог и коуч Наталья Сова. В прошлом январе она уже была в нашей студии и давала прогноз на 2024 год. Сегодня обсуждаем, что сбылось из этого, а что нет. И, конечно же, узнали, каким будет год грядущий – все не просто. Наталья Сова также рассказала, насколько верны предсказания астрологов и почему к ним не надо относиться как к чему-то фатальному.
Кто в "Переговорке"
Наталья Сова – автор и преподаватель Академии Астрокоучинга, разработала авторскую методику расширения финансовой емкости.
В астрологии с 2013 года.
Ученица Сергея Шестопалова, Санкт-Петербургская астрологическая академия.
Окончила Высшую школу астрологии Павла Андреева.
02:52 Открыта вакцина для онкобольных, ЕГЭ не отменили, но трансформация в системе образования началась. Вспоминаем прогнозы Натальи Совы на 2024-й и обсуждаем, что из этого сбылось.
06:23 "Эти четыре знака ждет небывалый прорыв". Наталья Сова предсказывает: у представителей знаков "кардинального креста" наступивший год будет великолепен во всех сферах.
08:31 Каким четырем знакам предстоит накапливать потенциал, чтобы в следующем году все у них сложилось.
10:04 "Научитесь получать удовольствие и уроки", – советует астролог Рыбам, Девам, Близнецам и Стрельцам.
11:04 "Как врачи: не навреди". Наталья Сова рассказывает, почему нельзя относиться к прогнозам астрологов как к чему-то фатальному.
13:41 Что такое астрокоучинг и зачем он нужен.
14:59 "Нептун и Сатурн соединяются и переходят из Рыб в Овна". Об изменениях, которые грядут в России в сфере психологии и эзотерики.
17:33 Как понять человеку, что перед ним шарлатан, а не профессионал от астрологии. Оказывается, здесь тоже работают мошенники.
20:15 Финансовый прогноз от Натальи Совы на 2025 год.
22:03 Закончится ли конфликт, в котором сейчас участвует Россия?
23:38 "Это проще чем с отношениями". Об астрологических расчетах и финансах.
25:32 Правда ли, что астрология по своей сути – это математика?
09:53:34 09-01-2025
Откуда такие странные фамилии? Белоруссия, Украина?
10:06:36 09-01-2025
Девушка симпатичная, единственное достоинство. Много слов ни о чем. Прогноз дает многозначный, может быть так, а может этак. Я тоже так в состоянии спрогнозировать, ведь в любом случае всегда шансы 50 на 50, либо сбудется, либо нет.
10:25:34 09-01-2025
Гость (10:06:36 09-01-2025) Девушка симпатичная, единственное достоинство. Много слов н... В этом и отличие ее от вас. Какой шанс встретить на улице динозавра? Ну 50х50. Либо встречу, либо нет.
19:15:36 09-01-2025
Гость (10:25:34 09-01-2025) В этом и отличие ее от вас. Какой шанс встретить на улице ди... В чём её отличие от меня? В том, что я красивее! А прогнозы можем давать с одинаковым успехом!
10:27:41 09-01-2025
Произнес астрологическое "может" и понес экспертное мнение...
11:01:21 09-01-2025
Писали ведь, что хотят чтобы этого всего мракобесия в СМИ не было
11:23:56 09-01-2025
Гость (11:01:21 09-01-2025) Писали ведь, что хотят чтобы этого всего мракобесия в СМИ не... совам можно
11:27:01 09-01-2025
Гость (11:01:21 09-01-2025) Писали ведь, что хотят чтобы этого всего мракобесия в СМИ не... Это только те что надо законопроекты быстро приниматься могут остальные годами могут обсуждаться проходить несколько чтений а потом не быть принятыми
11:08:53 09-01-2025
т.е. в ее понимании конфигурация звезд как-то влияют на события на земле?
у психиатров к этому всему нет вопросов?
11:32:01 09-01-2025
- "17:33 Как понять человеку, что перед ним шарлатан, а не профессионал от астрологии. Оказывается, здесь тоже работают мошенники." О. Господи! Сколько же развелось мошенников в научной среде, с лицом девочки простушки и когда будет конец этому?
12:40:44 09-01-2025
- Ведьму сжечь!
- Но она такая красивая...
- Хорошо.. но потом сжечь!
13:07:51 09-01-2025
Фу... Откровенная реклама шарлатанства
16:29:46 09-01-2025
Даже не знаю что хуже. Оголтелая отупляющая пропаганда или вот такая антинаучная чушь.
21:26:03 09-01-2025
Наталья Сова – автор и преподаватель Академии Астрокоучинга, разработала авторскую методику расширения финансовой емкости.
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