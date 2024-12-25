27 выживших доставили в больницы после крушения самолета в Актау
Среди них трое детей
25 декабря 2024, 15:26, ИА Амител
27 выживших доставлены в больницу после крушения самолета в Актау, из них трое детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Казахстана.
Напомним, что самолет рейса Баку – Грозный подал аварийный сигнал, когда находился над Каспийским морем в районе восточного побережья. После он рухнул, когда заходил на посадку в аэропорту Актау. Перед этим он сделал несколько кругов – предположительно, пилоты пытались набрать высоту.
Shot утверждает, что госпитализированным детям 11 и 16 лет. По предварительным данным, все пилоты погибли, а из членов экипажа выжил только один человек.
Напомним, что на борту было 16 россиян, 37 азербайджанцев, 6 казахстанцев и 3 гражданина Киргизии.
15:39:51 25-12-2024
Горе какое! Соболезнование родным, выжившим скорее поправиться.
16:31:15 25-12-2024
В рубашках родились.