Среди них — десять россиян

25 декабря 2024, 16:59, ИА Амител

Момент крушения самолета /Фото: кадр из соцсетей

29 человек выжили после крушения самолета в Актау. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил начальник управления аварийно-спасательных служб МЧС Казахстана Кайрат Жанаспаев.

Он уточнил, что на борту находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа. Среди госпитализированных двое детей. Из Астаны в город Актау запланирован вылет борта санитарной авиации.

В посольстве в Астане заявили, что, по предварительным данным, в результате крушения самолета пострадали десять россиян. Ранее сообщалось, что на борту было 16 граждан России.

Напомним, что около 09:30 по московскому времени самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL столкнулся с землей, когда заходил на посадку в казахстанский аэропорт Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. По предварительным данным, он столкнулся со стаей птиц.