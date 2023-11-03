НОВОСТИТранспорт

"Три часа стоять. У кого еда есть?" О чем писали барнаульцы в пробках 3 ноября

Жители краевой столицы с трудом добирались на работу и с трудом с нее вернулись

03 ноября 2023, 20:20, ИА Амител

Почти весь день Барнаул простоял в пробках. Жители краевой столицы с трудом добирались на работу и с трудом с нее вернулись. Развлечением в бесконечных заторах на фоне снегопада и гололеда стали карты "2ГИС", на которых горожане оставляли свои комментарии.

Кто-то искал с кем провести свой вечер, кто-то задавался вопросом, не Новый год ли завтра, а кто-то предлагал продавать машины. О чем писали барнаульцы в пробках – в нашем материале.

Барнаул Пробки

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

20:26:38 03-11-2023

Зачем люди что то пишут в этих пробках? И обратите внимание - в основном бабье.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

11:30:22 04-11-2023

Гость (20:26:38 03-11-2023) Зачем люди что то пишут в этих пробках? И обратите внимание ... Бабье...хм..не читал такого. Это кто то из французской классики?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:01:15 04-11-2023

Иван (11:30:22 04-11-2023) Бабье...хм..не читал такого. Это кто то из французской класс... Да, из классики, только не французской, а гетеросексуальной. Если ты меня правильно понимаешь.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:03:56 03-11-2023

Перекрёстки на строителей, когда штрафовать начнут за перекрытие проезда перекрестка. Зачем сами создают затор? Нанести вафельницу и проблемой меньше.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:47:27 03-11-2023

Работа общественного транспорта в Барнауле и вообще организация транспортных потоков заслуживает КОЛ, а точнее осиновый КОЛ. Зато мелиорация на дорогах во всей красе.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:35:08 04-11-2023

Сказали же после 30-го поедем. А вообще-то учитесь у наших соседей в Новосибирске. У них всегда так. Но они не плачут, а тихим сапом строят, строят, мосты, развязки. А не количество светофоров увеличивают.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

09:57:06 04-11-2023

Кто настраивает эти светофоры, по-любому с купленным дипломом родителей чиновников.это просто дыбильный идиот.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

10:46:17 04-11-2023

Причем здесь мост будет немного лучше,пока правильно не настроят и часть не уберут светофоров вместе с пешиходниками ничего толком не изменится, сами эти органы не могут пусть создадут чат водители подскажут а не чат с пешиходами .езжу по Сухова каждые 15 метров переход какое-то глумление просто.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:58:31 04-11-2023

Андрей (10:46:17 04-11-2023) Причем здесь мост будет немного лучше,пока правильно не наст... Действительно! В жилом квартале и пешеходники! Обнаглели пешеходы совсем - дорогу хотят переходить удобно, а не раз в квартал. Ууу! Вот они, главные создатели 9-балльных пробок Барнаула!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:40:39 04-11-2023

Андрей (10:46:17 04-11-2023) Причем здесь мост будет немного лучше,пока правильно не наст... Пешеходники на перекрестках и возле школы. Андрей, скажи честно, твой парень тебя не подождет лишние 5 минут?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Фантазёр

15:12:20 04-11-2023

Нет нет... Достало это всё! Уезжать пора где нормально более менее настроить смогли власти.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
НМ

17:41:13 04-11-2023

Зачем шоссе Ленточный Бор заставили знаками 40 и камерами? 5лет реконструируют и оставили по 2полосы?? кто это на проектировал??

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:59:54 05-11-2023

НМ (17:41:13 04-11-2023) Зачем шоссе Ленточный Бор заставили знаками 40 и камерами? ... Чтобы деньги себе в карман рубить.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:02:47 04-11-2023

А вопрос так и не раскрыт) Заголовок: о чем писали барнаульцы в пробках. Вопрос: а зачем вообще что то писать в пробке? Ты быстрее поедешь?

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров