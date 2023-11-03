"Три часа стоять. У кого еда есть?" О чем писали барнаульцы в пробках 3 ноября

Жители краевой столицы с трудом добирались на работу и с трудом с нее вернулись

03 ноября 2023, 20:20, ИА Амител

































Фото: "2ГИС", "Инцидент Барнаул"

Почти весь день Барнаул простоял в пробках. Жители краевой столицы с трудом добирались на работу и с трудом с нее вернулись. Развлечением в бесконечных заторах на фоне снегопада и гололеда стали карты "2ГИС", на которых горожане оставляли свои комментарии.

Кто-то искал с кем провести свой вечер, кто-то задавался вопросом, не Новый год ли завтра, а кто-то предлагал продавать машины. О чем писали барнаульцы в пробках – в нашем материале.