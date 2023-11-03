"Три часа стоять. У кого еда есть?" О чем писали барнаульцы в пробках 3 ноября
Жители краевой столицы с трудом добирались на работу и с трудом с нее вернулись
03 ноября 2023, 20:20, ИА Амител
Фото: "2ГИС", "Инцидент Барнаул"
Почти весь день Барнаул простоял в пробках. Жители краевой столицы с трудом добирались на работу и с трудом с нее вернулись. Развлечением в бесконечных заторах на фоне снегопада и гололеда стали карты "2ГИС", на которых горожане оставляли свои комментарии.
Кто-то искал с кем провести свой вечер, кто-то задавался вопросом, не Новый год ли завтра, а кто-то предлагал продавать машины. О чем писали барнаульцы в пробках – в нашем материале.
20:26:38 03-11-2023
Зачем люди что то пишут в этих пробках? И обратите внимание - в основном бабье.
11:30:22 04-11-2023
Гость (20:26:38 03-11-2023) Зачем люди что то пишут в этих пробках? И обратите внимание ... Бабье...хм..не читал такого. Это кто то из французской классики?
18:01:15 04-11-2023
Иван (11:30:22 04-11-2023) Бабье...хм..не читал такого. Это кто то из французской класс... Да, из классики, только не французской, а гетеросексуальной. Если ты меня правильно понимаешь.
21:03:56 03-11-2023
Перекрёстки на строителей, когда штрафовать начнут за перекрытие проезда перекрестка. Зачем сами создают затор? Нанести вафельницу и проблемой меньше.
21:47:27 03-11-2023
Работа общественного транспорта в Барнауле и вообще организация транспортных потоков заслуживает КОЛ, а точнее осиновый КОЛ. Зато мелиорация на дорогах во всей красе.
06:35:08 04-11-2023
Сказали же после 30-го поедем. А вообще-то учитесь у наших соседей в Новосибирске. У них всегда так. Но они не плачут, а тихим сапом строят, строят, мосты, развязки. А не количество светофоров увеличивают.
09:57:06 04-11-2023
Кто настраивает эти светофоры, по-любому с купленным дипломом родителей чиновников.это просто дыбильный идиот.
10:46:17 04-11-2023
Причем здесь мост будет немного лучше,пока правильно не настроят и часть не уберут светофоров вместе с пешиходниками ничего толком не изменится, сами эти органы не могут пусть создадут чат водители подскажут а не чат с пешиходами .езжу по Сухова каждые 15 метров переход какое-то глумление просто.
13:58:31 04-11-2023
Андрей (10:46:17 04-11-2023) Причем здесь мост будет немного лучше,пока правильно не наст... Действительно! В жилом квартале и пешеходники! Обнаглели пешеходы совсем - дорогу хотят переходить удобно, а не раз в квартал. Ууу! Вот они, главные создатели 9-балльных пробок Барнаула!
16:40:39 04-11-2023
Андрей (10:46:17 04-11-2023) Причем здесь мост будет немного лучше,пока правильно не наст... Пешеходники на перекрестках и возле школы. Андрей, скажи честно, твой парень тебя не подождет лишние 5 минут?
15:12:20 04-11-2023
Нет нет... Достало это всё! Уезжать пора где нормально более менее настроить смогли власти.
17:41:13 04-11-2023
Зачем шоссе Ленточный Бор заставили знаками 40 и камерами? 5лет реконструируют и оставили по 2полосы?? кто это на проектировал??
07:59:54 05-11-2023
НМ (17:41:13 04-11-2023) Зачем шоссе Ленточный Бор заставили знаками 40 и камерами? ... Чтобы деньги себе в карман рубить.
18:02:47 04-11-2023
А вопрос так и не раскрыт) Заголовок: о чем писали барнаульцы в пробках. Вопрос: а зачем вообще что то писать в пробке? Ты быстрее поедешь?