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"А что будет перед Новым годом?" Барнаул продолжает стоять в 9-балльных пробках

Жители города, стоящие в пробках, делятся своими переживаниями

03 ноября 2023, 18:27, ИА Амител

Скриншот: "2ГИС"
Скриншот: "2ГИС"

Вечером в пятницу, 3 ноября, жители Барнаула ожидаемо попали в пробки. Согласно данным сервиса "2ГИС", интенсивность заторов достигла 9 баллов.

Классические заторы собрались в центре: стоят Ленина, Строителей, Калинина, часть Красноармейского и прилегающие к ним улицы. Также пробки на "объездной" дороге. В спальных районах города заторы на Попова, Балтийской, Власихинской, Трактовой и части Малахова.

Жители краевой столицы, стоящие в пробках, делятся своими переживаниями. Кто-то уже "предвкушает" новогодние заторы, а кто-то продает картошку.

Барнаул Пробки

Комментарии 18

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Сергей

18:35:28 03-11-2023

Дальше будет только хуже.

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Гость

18:46:27 03-11-2023

Что будет к Новому Году? А что, мост на Новом рынке так и не успеют доделать к Новому Году?

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Гость

19:01:10 03-11-2023

Так что путепровод на Новом Рынке ничего не решит. Будет просто чуть проще передвигаться автомобилистам, живущим в центре. А пробки как были, так и останутся.

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Гость

20:20:36 03-11-2023

Гость (19:01:10 03-11-2023) Так что путепровод на Новом Рынке ничего не решит. Будет про... А путепровод меняли не для решения проблемы пробок, а потому что старый разваливался

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Гость

20:59:48 03-11-2023

Гость (19:01:10 03-11-2023) Так что путепровод на Новом Рынке ничего не решит. Будет про... ну как это ничего не решит? Наконец-то снова Матросова встанет!

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Гость

20:03:17 03-11-2023

Ещё Сахарова перекроют

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Барнаул, вперёд

22:31:00 03-11-2023

Гость (20:03:17 03-11-2023) Ещё Сахарова перекроют... Да пора уже оставить эту затею с ёлкой и пробками

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Васян

20:25:45 03-11-2023

Работать надо возле дома, а не покупать квартиры на отшибе и утром в центр переться

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Гость

20:27:50 03-11-2023

Да все умрут, не меньше. Вот нашли проблему…

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Гость

21:25:39 03-11-2023

Тупить меньше за рулем надо. Пробки сразу на 30 % снизятся. Научитесь, хотя бы ,со скоростью потока двигаться.

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Дмитрий

21:28:11 03-11-2023

Потому что дорожная сеть города не развивается а кол-во машин увеличивается.

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Гость

07:08:09 04-11-2023

Дмитрий (21:28:11 03-11-2023) Потому что дорожная сеть города не развивается а кол-во маши... На Малахова, в районе Павловского тракта, 4 полосы. Но д...лы предпочитают ехать в 3. Инфраструктура виновата? Или что у некоторых мозгов как у попугайчика

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Гость

16:04:10 04-11-2023

Гость (07:08:09 04-11-2023) На Малахова, в районе Павловского тракта, 4 полосы. Но д...л... а то что эти 4 ряда потом тупо сливаются в 2 тебя не напрягает?

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Гость

18:26:54 04-11-2023

Гость (16:04:10 04-11-2023) а то что эти 4 ряда потом тупо сливаются в 2 тебя не напряга... а где ты на малахова две полосы нашло, альтернативно одаренное? ниже космонавтов в сторону заводов?

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Гость

18:48:46 04-11-2023

Гость (16:04:10 04-11-2023) а то что эти 4 ряда потом тупо сливаются в 2 тебя не напряга... почём сейчас билет в трамвае? аналитег...

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Тупик

23:31:51 03-11-2023

Если тупить в пробке, втыкая в смартфон, медиацентр в машине, то конечно чего вы хотите, ползет, дистанции 2-3 машины порой, свинство. А потоком идем дружно, быстрее этот ряд в два раза идет того, где тупит человек и тормозит всех!

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Просто Я

09:15:31 05-11-2023

Новые дороги нужны вместо дорогущей развязки на Змеиногорском

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Гость

11:47:20 05-11-2023

еще и выделенки сво лепту вносят,плюс маршруты разрабатывали двоечники,если автобус от остановки через сто метров поворачивает налево,он перегораживает три полосы,или с выделенки поворот налево у этого сарая создает "оптимальные"условия для движения.

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