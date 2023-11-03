"А что будет перед Новым годом?" Барнаул продолжает стоять в 9-балльных пробках

Жители города, стоящие в пробках, делятся своими переживаниями

03 ноября 2023, 18:27, ИА Амител

Скриншот: "2ГИС"

Вечером в пятницу, 3 ноября, жители Барнаула ожидаемо попали в пробки. Согласно данным сервиса "2ГИС", интенсивность заторов достигла 9 баллов.

Классические заторы собрались в центре: стоят Ленина, Строителей, Калинина, часть Красноармейского и прилегающие к ним улицы. Также пробки на "объездной" дороге. В спальных районах города заторы на Попова, Балтийской, Власихинской, Трактовой и части Малахова.













Фото: "2Гис"

Жители краевой столицы, стоящие в пробках, делятся своими переживаниями. Кто-то уже "предвкушает" новогодние заторы, а кто-то продает картошку.