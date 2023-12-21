30 детей госпитализировали с поезда с признаками ОРВИ после поездки в Сибирь
По информации СМИ, скончалась 12-летняя девочка, однако эту информацию власти пока не прокомментировали
21 декабря 2023, 12:53, ИА Амител
30 детей госпитализировали с поезда Тюмень – Адлер. Как сообщает Telegram-канал "112", дети возвращались из поездки в Сибирь, когда несовершеннолетние начали жаловаться на температуру и симптомы простуды.
Всего в группе было 125 детей. Сразу у нескольких из них проявились симптомы ОРВИ, поднялась температура.
"Когда состав проезжал Пензенскую область, одной школьнице стало совсем плохо. 12-летняя девочка скончалась", – утверждает канал.Группу сопровождали медсестра и двое врачей, однако им не удалось оказать помощь. В Сердобске к спасению детей подключилась бригада медиков РЖД. На тот момент четверо заболевших слегли с высокой температурой, еще у трех десятков ребят наблюдались признаки простуды. В Саратовской области группу ждали несколько бригад скорой помощи – они сняли заболевших с поезда.
Информацию о том, что 30 детей заболели, подтвердил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, пишет газета "Известия". По информации ее источника, один ребенок действительно скончался, однако глава региона не комментировал эту информацию.
Сейчас в ситуации разбираются следователи. Обстоятельства происшествия выясняются.
15:55:18 21-12-2023
ОРВИ!? Скончалась от ОРВИ? Высокая температура при ОРВИ!? Сколько нам будут втюхивать этот бред.
10:36:57 22-12-2023
Гость (15:55:18 21-12-2023) ОРВИ!? Скончалась от ОРВИ? Высокая температура при ОРВИ!? Ск... а что для вас не бред и почему человек не может умереть от вирусов (на ваш незамутненный знаниями разум, естественно) ?
10:49:11 22-12-2023
Гость (15:55:18 21-12-2023) ОРВИ!? Скончалась от ОРВИ? Высокая температура при ОРВИ!? Ск... я для дурачков объясню, а вы тоже запишите и запомните: ОРВИ- это острая респираторная вирусная инфекция, а не просто замерзли ноги и побежали сопли. и высокая температура- это один из главных симптомов вирусной инфекции. и для справки: от "испанки" ака испанский грипп, погибло от 50 до 100 миллионов человек, от ковидлы в России- 400+ тыс. человек, а это такие же вирусы. блин, вот зачем вы блещете своей тупостью, а? стыдно же должно быть...
16:13:50 21-12-2023
дети возвращались из поездки в Сибирь,---- что эти дети забыли зимой в Сибири?!
19:20:54 21-12-2023
Гость (16:13:50 21-12-2023) дети возвращались из поездки в Сибирь,---- что эти дети забы... Из какого региона были дети? Посреди учебного года 125 человек, это очень много для группы туристов, информация засекречена? Обычно столько подробностей журналисты вызнают, а тут тишина. Сразу мнительные придумают кучу версий, зачем замалчивать?
01:42:29 22-12-2023
Почему дистилированную воду пили?Ее нельзя пить!!!
10:49:45 22-12-2023
Ната (01:42:29 22-12-2023) Почему дистилированную воду пили?Ее нельзя пить!!! ... хороший вопрос!