30 детей госпитализировали с поезда с признаками ОРВИ после поездки в Сибирь

По информации СМИ, скончалась 12-летняя девочка, однако эту информацию власти пока не прокомментировали

21 декабря 2023, 12:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com

30 детей госпитализировали с поезда Тюмень – Адлер. Как сообщает Telegram-канал "112", дети возвращались из поездки в Сибирь, когда несовершеннолетние начали жаловаться на температуру и симптомы простуды.

Всего в группе было 125 детей. Сразу у нескольких из них проявились симптомы ОРВИ, поднялась температура.

"Когда состав проезжал Пензенскую область, одной школьнице стало совсем плохо. 12-летняя девочка скончалась", – утверждает канал.Группу сопровождали медсестра и двое врачей, однако им не удалось оказать помощь. В Сердобске к спасению детей подключилась бригада медиков РЖД. На тот момент четверо заболевших слегли с высокой температурой, еще у трех десятков ребят наблюдались признаки простуды. В Саратовской области группу ждали несколько бригад скорой помощи – они сняли заболевших с поезда.

Информацию о том, что 30 детей заболели, подтвердил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, пишет газета "Известия". По информации ее источника, один ребенок действительно скончался, однако глава региона не комментировал эту информацию.

Сейчас в ситуации разбираются следователи. Обстоятельства происшествия выясняются.