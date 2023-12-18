Ребенок погиб после схода снега с крыши в российском городе
Следователи возбудили уголовное дело
18 декабря 2023, 08:45, ИА Амител
Фото: СУ СКР по Калужской области
В Калужской области погиб ребенок после схода снега с крыши одноэтажного дома. Об этом сообщили в Следкоме региона.
Происшествие случилось 17 декабря в городе Кондрово.
"Семилетний мальчик самостоятельно гулял во дворе дома, и в это время с крыши сошел снег. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью", – рассказали в СК.
Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности.
15:30:27 18-12-2023
Против кого дело то завели? Против снега или против крыши?