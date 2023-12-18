Ребенок погиб после схода снега с крыши в российском городе

Следователи возбудили уголовное дело

18 декабря 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Калужской области

В Калужской области погиб ребенок после схода снега с крыши одноэтажного дома. Об этом сообщили в Следкоме региона.

Происшествие случилось 17 декабря в городе Кондрово.

"Семилетний мальчик самостоятельно гулял во дворе дома, и в это время с крыши сошел снег. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью", – рассказали в СК.

Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности.