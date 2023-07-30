30-градусная жара и грозы с градом ожидаются в Алтайском крае 30 июля

Местами подует порывистый ветер

30 июля 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жара и осадки ожидаются в Алтайском крае 30 июля, сообщили в Гидрометцентре региона.

Дневная температура составит +25...+30 градусов. В отдельных районах прогнозируются кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град. Ветер подует южный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле термометры покажут +25...+27 градусов. Как и в целом по краю – кратковременный дождь, возможна гроза. Скорость ветра до 10 м/с.