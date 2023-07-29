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Жителей Алтайского края предупредили об аномальной жаре

В МЧС рассказали, как обезопасить себя в такую погоду

29 июля 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Аномальная жара установится в Алтайском крае с 29 июля по 2 августа, сообщили в региональном МЧС.

"С 29 июля по 2 августа местами в западных и южных районах ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30°С и выше", – рассказали в ведомстве.

Жителям рекомендовали в эти дни не находиться долго на солнце, носить светлую одежду, пользоваться защитным кремом, пить больше воды и не налегать на спиртное.

Кроме того, стоит быть осторожным при отдыхе у воды и особое внимание уделять безопасности детей на водоемах.

Алтайский край Погода

Комментарии 5

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Надьен

12:58:18 29-07-2023

Жара достала, на очереди зимние морозяки, если судить по ней. Но это все-таки СИБИРЬ, а не Сахара. Просто кара небесная, но за что?

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Элен без ребят

17:14:33 29-07-2023

жара задолбала! я не для того в Сибири рождалась, чтобы жарится под солнцем.

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Гость

21:41:25 29-07-2023

не мешало бы для общего , начальной школы развития, узнать значение аномальный

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Юс

00:52:44 30-07-2023

С каких пор +30 стали аномальными?

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Александр

20:51:54 30-07-2023

Зимой будет приятно вспомнить об этой жаре.

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