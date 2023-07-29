Жителей Алтайского края предупредили об аномальной жаре
В МЧС рассказали, как обезопасить себя в такую погоду
29 июля 2023, 12:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Аномальная жара установится в Алтайском крае с 29 июля по 2 августа, сообщили в региональном МЧС.
"С 29 июля по 2 августа местами в западных и южных районах ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30°С и выше", – рассказали в ведомстве.
Жителям рекомендовали в эти дни не находиться долго на солнце, носить светлую одежду, пользоваться защитным кремом, пить больше воды и не налегать на спиртное.
Кроме того, стоит быть осторожным при отдыхе у воды и особое внимание уделять безопасности детей на водоемах.
12:58:18 29-07-2023
Жара достала, на очереди зимние морозяки, если судить по ней. Но это все-таки СИБИРЬ, а не Сахара. Просто кара небесная, но за что?
17:14:33 29-07-2023
жара задолбала! я не для того в Сибири рождалась, чтобы жарится под солнцем.
21:41:25 29-07-2023
не мешало бы для общего , начальной школы развития, узнать значение аномальный
00:52:44 30-07-2023
С каких пор +30 стали аномальными?
20:51:54 30-07-2023
Зимой будет приятно вспомнить об этой жаре.