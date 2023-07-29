Жителей Алтайского края предупредили об аномальной жаре

В МЧС рассказали, как обезопасить себя в такую погоду

29 июля 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Аномальная жара установится в Алтайском крае с 29 июля по 2 августа, сообщили в региональном МЧС.

"С 29 июля по 2 августа местами в западных и южных районах ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30°С и выше", – рассказали в ведомстве.

Жителям рекомендовали в эти дни не находиться долго на солнце, носить светлую одежду, пользоваться защитным кремом, пить больше воды и не налегать на спиртное.

Кроме того, стоит быть осторожным при отдыхе у воды и особое внимание уделять безопасности детей на водоемах.