30 лет в эфире: "Русское Радио" запустило новую программу о городах вещания

Команда радиостанции преподносит своим слушателям сюрприз за сюрпризом

14 мая 2025, 11:10, ИА Амител

"Русское Радио" / Изображение: Медиагруппа FM-Продакшн

"Русское Радио" в 2025 году отмечает юбилей – любимой миллионами слушателей радиостанции исполняется 30 лет. Вслед за джинглами, записанными более чем 20 артистами, с 17 марта в эфире радиостанции выходит программа "Радио Большой страны – Города "Русского Радио".

Каждую неделю до конца года в ней будут рассказывать о городах вещания "Русского Радио". Чем они известны, что интересного там произошло при поддержке радиостанции, о достопримечательностях и общем колорите того или иного города".

В эфире уже прозвучали программы о Санкт-Петербурге, Казани, Владимире, Краснодаре и, конечно, о наших любимых городах: Барнауле и Бийске.

Барнаул. "Радио Большой страны – Города "Русского Радио"

Бийск. "Радио Большой страны – Города "Русского Радио"

Услышать программы о других городах вы можете в 15:30 каждый вторник и четверг.

Напомним, "Русское Радио" – федеральная радиостанция, вещающая более чем в 3000 городах России. Только в нашей стране станцию ежемесячно слушают свыше 23 млн человек. Также "Русское Радио" вещает в Белоруссии, Казахстане, Абхазии, Армении, на Кипре и в Приднестровской Молдавской Республике.

FM-Продакшн – один из крупнейших медиахолдингов за Уралом, ведет свою деятельность в Алтайском крае и Республике Алтай. В состав холдинга входят 35 радиостанций, в том числе "Русское Радио" (Барнаул), вещание которых организовано на территории Барнаула, Бийска, Рубцовска и Горно-Алтайска, региональный информационный портал amic.ru и digital-агентство ZAVOD.