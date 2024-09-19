Шоу на "Наше Радио" (Барнаул) победило в международном конкурсе радиопроектов

В списке претендентов также находились утреннее шоу на белорусском радио и развлекательная передача на кемеровском радио

19 сентября 2024, 17:10, ИА Амител

"Наше Радио" (Барнаул) / Изображение: vk.com/nashe_radio_barnaul

Программа "День за днем" на "Наше Радио" (Барнаул) стала победителем на Международном фестивале "Радио без границ". Жюри назвали шоу лучшим в номинации "Развлекательная программа/радиоигра. Интерактивное общение со слушателем, создание настроения и атмосферы".

Напомним, в списке претендентов на победу также находились: утреннее шоу "Зарядная станция" на белорусском "Радио Юнистар" и развлекательная передача "Что ты только что сказал?" на "Радио Шансон" (Кемерово).

Ежегодный конкурс "Радио без границ" проходил 18 и 19 сентября в Костроме. Мероприятие стало местом встречи представителей радиокомпаний и медиахолдингов из регионов России, стран СНГ и зарубежья. Международный фестиваль, в рамках которого проходит конкурс, проводился второй раз.

FM-Продакшн – один из крупнейших медиахолдингов за Уралом, ведет свою деятельность в Алтайском крае и Республике Алтай. В состав холдинга входят 35 радиостанций, в том числе "Наше Радио" (Барнаул), вещание которых организовано на территории Барнаула, Бийска, Рубцовска и Горно-Алтайска, региональный информационный портал amic.ru и digital-агентство ZAVOD.

Диплом победителя / Фото: FM-Продакшн

Все победители

Номинация "Авторский проект/радиоблог/интервью". Победитель: программа "Найти и не сдаваться", РАДИО "ПУРГА" (г. Анадырь).

Номинация "Тематическая программа/рубрика". Победители: программа "Речные истории", Серебряный дождь в Перми / 98.9 FM и программа "Словарный боезапас", Радио-7 Тюмень

Номинация "Музыкальная программа/цикл программ". Победитель: программа "Все Включено", LOVE RADIO ТУЛА

Номинация "Развлекательная программа/радиоигра. Интерактивное общение со слушателем, создание настроения и атмосферы". Победитель: программа "День за днем", НАШЕ Радио | Барнаул

Специальная номинация "Проект/программа/рубрика о волонтерском движении". Победитель: программа "Свободный формат", ВЕСТИ FM в Самаре.

Специальный приз "За регулярность". Программа "Чак Чак Норис", Спутник FM – Уфимская Волна

Специальный приз "За яркое воплощение оригинальной идеи". Программа "День Радио – Скользящие", РАДИО СИБИРЬ ТОМСК 104.6 FM

Специальный приз "За блестящее ведение программы". Программа "Пульс-Радио В Турции", Пульс-Радио – 103.8 FM (Йошкар-Ола)

Специальный приз "За творческий подход освещения "Года Семьи". Программа "Семья это!", Первое радио (г. Краснодар)

Специальный приз "За высокое качество представленных программ". Радио Комсомольская правда (г. Москва)

Специальный приз "За профессиональную работу с архивной фонотекой в проекте "Голоса Победы". Национальный филиал (представительство) МИР | Беларусь (г. Минск)

Специальный приз "За высокое качество представленных программ" от Радио "МИР". Радио "Юнистар" / UNISTAR , г. Минск, Республика Беларусь