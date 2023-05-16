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Как в краевой столице отметили 30-летие барнаульского УМВД России. Фоторепортаж

Торжественное мероприятие прошло на площади Советов

16 мая 2023, 06:50, ИА Амител

15 мая в Барнауле состоялись мероприятия, посвящённые 30-летию со дня образования УМВД России. На площади Советов прошёл гарнизонный развод сотрудников органов внутренних дел и проехалась колонна ретро- и современной техники ведомства. Также по площади прошли барнаульские школьники с портретами сотрудников полиции, погибших при исполнении служебного долга.
Почётными гостями мероприятия стали глава города Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич и начальник алтайского управления МВД России Андрей Подолян, которые вручили работникам управления грамоты и подарки.

Как это было – смотрите в нашем фоторепортаже. 

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