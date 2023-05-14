Парад, салют и фигурное катание. Большой фоторепортаж с 9 Мая в Барнауле
Как отпраздновали День Победы в столице Алтайского края
14 мая 2023, 06:50, ИА Амител
Фото: Алина Богомолова / amic.ru
78-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны отметили в Барнауле 9 мая. На площади Победы в этот день прошло возложение цветов, а на площади Советов по традиции торжественно промаршировали парадные расчёты Барнаульского гарнизона, а также проехались ретроавтомобили.
Об этом и не только – в фоторепортаже Алины Богомоловой.
Возложение цветов на Мемориале Славы / Алина Богомолова / amic.ru
Парад Победы на площади Советов / Алина Богомолова / amic.ru
Массовый забег "Кольцо Победы" / Алина Богомолова / amic.ru
Соревнования по фигурному катанию и выставка кошек в "Титов Арене" / Алина Богомолова / amic.ru
Концерт на площади Сахарова / Алина Богомолова / amic.ru
Праздничный салют / Алина Богомолова / amic.ru
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