30 млн рублей потратили на ремонт поликлиники № 3 Бийска
Работы уже близки к завершению
29 ноября 2023, 15:15, ИА Амител
Фото: Минздрав Алтайского края
Около 30 млн рублей направили на капитальный ремонт поликлиники № 3 в бийском поселке Котельщиков, сообщили в Минздраве Алтайского края.
Сейчас модернизация учреждения подходит к завершению. Здесь уже заменили инженерные системы, провели перепланировку кабинетов, привели в порядок стены, пол и потолки. Сейчас специалисты занимаются чистовой отделкой помещений.
Уточняется, что капремонт делают в поликлинике впервые за ее 60-летнюю историю. По окончании работ она заметно преобразится и станет удобнее для пациентов.
09:00:10 01-12-2023
Представляю чего они там понаделают за 30 млн.