30 млн рублей потратили на ремонт поликлиники № 3 Бийска

Работы уже близки к завершению

29 ноября 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: Минздрав Алтайского края

Около 30 млн рублей направили на капитальный ремонт поликлиники № 3 в бийском поселке Котельщиков, сообщили в Минздраве Алтайского края.

Сейчас модернизация учреждения подходит к завершению. Здесь уже заменили инженерные системы, провели перепланировку кабинетов, привели в порядок стены, пол и потолки. Сейчас специалисты занимаются чистовой отделкой помещений.

Уточняется, что капремонт делают в поликлинике впервые за ее 60-летнюю историю. По окончании работ она заметно преобразится и станет удобнее для пациентов.