Частные дела. Поликлиника, которую построят в квартале 2032 в Барнауле, будет платной
Проект медучреждения, который рассматривали на градсовете, вызвал много вопросов у читателей amic.ru
20 октября 2023, 06:15, ИА Амител
Поликлиника, которую будут возводить на частные деньги в Барнауле на ул. Солнечная Поляна, 63 (пересечение с ул. Энтузиастов), никак не будет относиться к государственной медицинской сети. Об этом amic.ru рассказали в Министерстве здравоохранения Алтайского края.
Проект медучреждения одобрили на градостроительном совете 12 октября. Но его рассмотрение и обсуждение так и не дали ответа, что именно это будет за объект. Читателей amic.ru больше всего интересовало, как будут оказывать помощь в новой поликлинике: бесплатно или за деньги.
Частная поликлиника
Объект будет строить барнаульская компания "Жилищная инициатива". Архитектор Владимир Золотов, представлявший проект, подтвердил, что в здании будет располагаться именно поликлиника. По его словам, она будет предназначена для взрослых и сможет принимать до 200 человек в смену.
Первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров, подводя итоги обсуждения, подчеркнул, что планируется "социально направленный объект", который "будет строиться на коммерческой основе".
Также в ходе рассмотрения проекта выяснилось, что вместимость поликлиники определяли заданием на проектирование с участием краевого Минздрава.
В региональном министерстве amic.ru пояснили, что к ведомству медучреждение не будет иметь никакого отношения. Поликлиника будет частной.
"Строительством занимается "Жилищная инициатива". Это объект под частную поликлинику", – сообщили в краевом Минздраве. Что именно за коммерческая клиника появится на ул. Солнечная Поляна, пока неизвестно.
Три этажа и ни одной операционной
Коммерческая поликлиника будет трёхэтажной. "Жилищная инициатива" построит здание Т-образной формы с кабинетной планировочной системой внутри. Никаких узкоспециализированных помещений, вроде операционной, там не планируется.
Объект будет выполнен в бело-коричневом и бело-красном тонах, что соответствует стилю соседних построек.
На участке запланировано 20 машино-мест, а еще около 35 парковочных мест будут расположены вдоль Солнечной Поляны.
Квартал 2032 – это микрорайон, который находится в границах улиц Солнечная Поляна, Сергея Семенова, Энтузиастов и 65 лет Победы.
Кстати, бесплатное медучреждение в ближайшие годы должно будет появиться в соседнем квартале 2033. Это будет большой филиал барнаульской поликлиники № 9, который сможет принимать до 700 пациентов за смену. Как пояснил в ходе заседания градсовета 12 октября Андрей Федоров, разработка проекта этого медицинского объекта уже идет.
07:20:42 20-10-2023
Добрый доктор, не?
07:25:04 20-10-2023
Сколько можно писать номера кварталов? Сплошные ребусы. Тогда сразу прикладывайте карту!
09:10:14 20-10-2023
Вместо того, чтобы делать медицину доступней, в том числе и за счет насыщения районов государственными поликлиниками, строят частные и платные, занимая нужное место. Стройте их где-нибудь на выселках, где народу мало, они и частной рады будут за неимением другой.
10:29:42 20-10-2023
ыть (09:10:14 20-10-2023) Вместо того, чтобы делать медицину доступней, в том числе и ... Солнечная Поляна, энтузиастов, чем не выселки?
10:14:32 20-10-2023
я надеюсь в филиал 9 поликлиники будут ходить люди с близлежащих участков, а не наоборот. А то у нас все могут сделать для "удобства" жителей
20:58:46 20-10-2023
А докторов частники сами обучат или им поставит минздрав забрав из госучреждений. А как же Конституция по которой только бесплатное здравоохранение. А че гарант Путин не пресек эту халтуру зарабатывания денег на больных. Это преступление против человечности.
03:13:18 21-10-2023
Для отсечения бабушек, которые после садового периода ходят в поликлинику как на работу, поэтому туда не пробиться. Если случилось что-то серьёзное, то есть возможность быстро определить проблему хотя бы за деньги, а лечить можете где угодно. Всем здоровья.