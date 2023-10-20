Проект медучреждения, который рассматривали на градсовете, вызвал много вопросов у читателей amic.ru

20 октября 2023, 06:15, ИА Амител

Проект поликлиники на ул. Солнечная Поляна, 63 / Фото: "Мастерская Золотова"

Поликлиника, которую будут возводить на частные деньги в Барнауле на ул. Солнечная Поляна, 63 (пересечение с ул. Энтузиастов), никак не будет относиться к государственной медицинской сети. Об этом amic.ru рассказали в Министерстве здравоохранения Алтайского края.

Проект медучреждения одобрили на градостроительном совете 12 октября. Но его рассмотрение и обсуждение так и не дали ответа, что именно это будет за объект. Читателей amic.ru больше всего интересовало, как будут оказывать помощь в новой поликлинике: бесплатно или за деньги.

Частная поликлиника

Объект будет строить барнаульская компания "Жилищная инициатива". Архитектор Владимир Золотов, представлявший проект, подтвердил, что в здании будет располагаться именно поликлиника. По его словам, она будет предназначена для взрослых и сможет принимать до 200 человек в смену.

Первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров, подводя итоги обсуждения, подчеркнул, что планируется "социально направленный объект", который "будет строиться на коммерческой основе".

Также в ходе рассмотрения проекта выяснилось, что вместимость поликлиники определяли заданием на проектирование с участием краевого Минздрава.

В региональном министерстве amic.ru пояснили, что к ведомству медучреждение не будет иметь никакого отношения. Поликлиника будет частной.

"Строительством занимается "Жилищная инициатива". Это объект под частную поликлинику", – сообщили в краевом Минздраве. Что именно за коммерческая клиника появится на ул. Солнечная Поляна, пока неизвестно.

Три этажа и ни одной операционной

Коммерческая поликлиника будет трёхэтажной. "Жилищная инициатива" построит здание Т-образной формы с кабинетной планировочной системой внутри. Никаких узкоспециализированных помещений, вроде операционной, там не планируется.

Объект будет выполнен в бело-коричневом и бело-красном тонах, что соответствует стилю соседних построек.

На участке запланировано 20 машино-мест, а еще около 35 парковочных мест будут расположены вдоль Солнечной Поляны.

Квартал 2032 – это микрорайон, который находится в границах улиц Солнечная Поляна, Сергея Семенова, Энтузиастов и 65 лет Победы.

Кстати, бесплатное медучреждение в ближайшие годы должно будет появиться в соседнем квартале 2033. Это будет большой филиал барнаульской поликлиники № 9, который сможет принимать до 700 пациентов за смену. Как пояснил в ходе заседания градсовета 12 октября Андрей Федоров, разработка проекта этого медицинского объекта уже идет.