300 вахтовиков устроили массовую драку под Иркутском из-за места в столовой

Самые активные участники потасовки отправились в больницу

26 июня 2023, 08:01, ИА Амител

Кадр из видео / Shot

Массовая драка с участием вахтовиков произошла под Иркутском. Приезжие из Таджикистана и Киргизии на кулаках боролись за место в столовой.

Как сообщает телеграм-канал Shot, все произошло на Ковыктинском газоконденсатном месторождении. Один из рабочих залез в очередь на обед. Все возмутились, но сначала поели, а только потом устроили жесткую драку.

Активнее всего в разборках себя проявляли девять человек, они же отправились с работы в больницу.

В ситуации разбираются сотрудники МВД.