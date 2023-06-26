НОВОСТИПроисшествия

300 вахтовиков устроили массовую драку под Иркутском из-за места в столовой

Самые активные участники потасовки отправились в больницу

26 июня 2023, 08:01, ИА Амител

Кадр из видео / Shot
Кадр из видео / Shot

Массовая драка с участием вахтовиков произошла под Иркутском. Приезжие из Таджикистана и Киргизии на кулаках боролись за место в столовой.

Как сообщает телеграм-канал Shot, все произошло на Ковыктинском газоконденсатном месторождении. Один из рабочих залез в очередь на обед. Все возмутились, но сначала поели, а только потом устроили жесткую драку.

Активнее всего в разборках себя проявляли девять человек, они же отправились с работы в больницу.

В ситуации разбираются сотрудники МВД.

Происшествия Иркутская область

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

12:58:16 26-06-2023

300 спартанцев. потому, что - спарта

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров