Сибиряк украл и продал велосипед, чтобы покатать даму сердца и купить ей алкоголь

Кстати, велосипед он продал в 40 раз дешевле реальной стоимости

23 июня 2023, 16:16, ИА Амител

Фото: 24.мвд.рф

В Красноярском крае задержали мужчину, прокатившего супругу на украденном велосипеде, сообщает региональное МВД.

В полицию обратился житель Минусинска, у которого украли велосипед Forward стоимостью более 20 тысяч рублей. Оказалось, что к преступлению причастен его 47-летний друг.

"Мужчина проник в сарай и похитил велосипед. После чего пригласил супругу покататься по городу. После этого продал велосипед на рынке за 500 рублей, а вырученные деньги потратил на спиртное для дамы", – рассказали в ведомстве.

Теперь сибиряку грозит до пяти лет лишения свободы за кражу.