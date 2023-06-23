Сибиряк украл и продал велосипед, чтобы покатать даму сердца и купить ей алкоголь
Кстати, велосипед он продал в 40 раз дешевле реальной стоимости
23 июня 2023, 16:16, ИА Амител
Фото: 24.мвд.рф
В Красноярском крае задержали мужчину, прокатившего супругу на украденном велосипеде, сообщает региональное МВД.
В полицию обратился житель Минусинска, у которого украли велосипед Forward стоимостью более 20 тысяч рублей. Оказалось, что к преступлению причастен его 47-летний друг.
"Мужчина проник в сарай и похитил велосипед. После чего пригласил супругу покататься по городу. После этого продал велосипед на рынке за 500 рублей, а вырученные деньги потратил на спиртное для дамы", – рассказали в ведомстве.
Теперь сибиряку грозит до пяти лет лишения свободы за кражу.
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