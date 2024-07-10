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31 декабря 2025 года хотят сделать выходным в России

Предновогодний день получится выходным по проектировкам Минтруда

10 июля 2024, 18:00, ИА Амител

Новогодняя елка / Фото: pxhere.com
Новогодняя елка / Фото: pxhere.com

31 декабря 2025 года будет выходным днем за счет переноса выходных праздничных дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.

"В этом году 31 декабря – выходной день. На следующий год, по нашим проектировкам, 31 декабря тоже получается выходным днем с учетом переноса всех дат", – отметил Котяков.

Напомним, в этом году 31 декабря будет выходным, поскольку праздники 6 и 7 января выпали на субботу и воскресенье и их перенесли на 10 мая и предновогодний день.

Ранее в Минтруде отметили, что есть большой запрос в обществе на то, чтобы сделать 31 декабря выходным днем.

Новогодняя елка / Фото: pxhere.com

31 декабря в России планируют сделать официальным выходным

В Минтруде отметили, что на это есть большой запрос в обществе
НОВОСТИОбщество
праздники

Комментарии 3

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Гость

18:05:02 10-07-2024

а когда же похмеляться после корпоратива!? и главное где!?

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Элен без ребят

18:14:12 10-07-2024

правильное решение! все равно никто, кроме экстренных служб и торговли не работает.

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Musik

23:31:07 10-07-2024

Полтора года ждать.
А в 2024 арбайтен!

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