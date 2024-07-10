Предновогодний день получится выходным по проектировкам Минтруда

10 июля 2024, 18:00, ИА Амител

Новогодняя елка / Фото: pxhere.com

31 декабря 2025 года будет выходным днем за счет переноса выходных праздничных дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.

"В этом году 31 декабря – выходной день. На следующий год, по нашим проектировкам, 31 декабря тоже получается выходным днем с учетом переноса всех дат", – отметил Котяков.

Напомним, в этом году 31 декабря будет выходным, поскольку праздники 6 и 7 января выпали на субботу и воскресенье и их перенесли на 10 мая и предновогодний день.

Ранее в Минтруде отметили, что есть большой запрос в обществе на то, чтобы сделать 31 декабря выходным днем.