31 декабря 2025 года хотят сделать выходным в России
Предновогодний день получится выходным по проектировкам Минтруда
10 июля 2024, 18:00, ИА Амител
Новогодняя елка / Фото: pxhere.com
31 декабря 2025 года будет выходным днем за счет переноса выходных праздничных дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.
"В этом году 31 декабря – выходной день. На следующий год, по нашим проектировкам, 31 декабря тоже получается выходным днем с учетом переноса всех дат", – отметил Котяков.
Напомним, в этом году 31 декабря будет выходным, поскольку праздники 6 и 7 января выпали на субботу и воскресенье и их перенесли на 10 мая и предновогодний день.
Ранее в Минтруде отметили, что есть большой запрос в обществе на то, чтобы сделать 31 декабря выходным днем.
18:05:02 10-07-2024
а когда же похмеляться после корпоратива!? и главное где!?
18:14:12 10-07-2024
правильное решение! все равно никто, кроме экстренных служб и торговли не работает.
23:31:07 10-07-2024
Полтора года ждать.
А в 2024 арбайтен!