32 человека стали жертвами аварий со съездом с дороги в Алтайском крае за 2023 год

Также в регионе участились ДТП с наездом на препятствие — за первые девять месяцев в них погибли семь человек

17 октября 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

За девять месяцев 2023 года 32 человека погибли и еще 311 получили ранения в ДТП на территории Алтайского края, связанных со съездом с дороги. Об этом сообщает пресс-служба Минтранспорта региона.

Также в крае участились аварии с наездом на препятствие. За указанный период зафиксировано 51 подобное ДТП, в которых погибли семь человек, а еще 64 получили ранения.

Зачастую такие аварии сопровождаются нарушением правил дорожного движения, а именно – несоблюдением скоростного режима. Госавтоинспекция Алтайского края и Минтранспорта региона призывают водителей соблюдать ПДД и не забывать, что от их действий зависит жизнь и здоровье окружающих.