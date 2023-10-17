32 человека стали жертвами аварий со съездом с дороги в Алтайском крае за 2023 год
Также в регионе участились ДТП с наездом на препятствие — за первые девять месяцев в них погибли семь человек
17 октября 2023, 12:31, ИА Амител
За девять месяцев 2023 года 32 человека погибли и еще 311 получили ранения в ДТП на территории Алтайского края, связанных со съездом с дороги. Об этом сообщает пресс-служба Минтранспорта региона.
Также в крае участились аварии с наездом на препятствие. За указанный период зафиксировано 51 подобное ДТП, в которых погибли семь человек, а еще 64 получили ранения.
Зачастую такие аварии сопровождаются нарушением правил дорожного движения, а именно – несоблюдением скоростного режима. Госавтоинспекция Алтайского края и Минтранспорта региона призывают водителей соблюдать ПДД и не забывать, что от их действий зависит жизнь и здоровье окружающих.
14:06:39 17-10-2023
И для сравнение приведите количество жертв от самокатов. и? что безопасней? Может уже отменить этот транспорт самоубийства, или ввести ограничение на права хотя бы, нонсенс, что существо управляющее опасным средством передвижения, может это делать не имея знаний ПДД на ровне с водителями имеющими права