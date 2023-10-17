Названы основные версии ДТП на остановке в Барнауле с погибшим и пятью пострадавшими
Авария случилась 13 октября на проспекте Строителей
17 октября 2023, 11:15, ИА Амител
Стали известны основные версии резонансного ДТП на проспекте Строителей в Барнауле, в котором 13 октября погиб один человек и пятеро пострадали. Об этом пишет "Толк" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника издания, основной версией причины ДТП рассматривается техническая неисправность автомобиля. Однако следствию предстоит рассмотреть и другие предварительные версии: по одной из них водителю могло стать плохо во время движения, по другой – он не справился с управлением.
Напомним, 13 октября на проспекте Строителей напротив гостиницы "Барнаул" водитель иномарки влетел в автобусную остановку с людьми. Автомобилист утверждал, что в его машине заклинило педаль газа. Сам в момент происшествия он был трезвым.
По факту ДТП возбудили уголовное дело. В отношении водителя избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а его авто поместили на спецстоянку для проведения экспертиз, которые и выяснят причину произошедшего.
11:18:45 17-10-2023
адвокат наверное уже версий накидал
12:05:40 17-10-2023
Гость (11:18:45 17-10-2023) адвокат наверное уже версий накидал... Это его работа.
11:24:07 17-10-2023
Понятно. Неисправность автомобиля, которая одновременно вдавила газ в пол, а руль выкрутила вправо. По факту дефект в автомобиле один - прокладка между рулем и водительским сиденьем. Раз трезвый - получит максимум год-другой в поселении. Отдохнет за счет налогоплательщиков от мирской суеты и выйдет досрочно по УДО. Вот если бы он влетел в толпу с пацифисткими лозунгами - дали бы лет 8 строгача. Даже без ДТП и вообще без автомобиля.
11:41:40 17-10-2023
Гость (11:24:07 17-10-2023) Понятно. Неисправность автомобиля, которая одновременно вдав... в толпу с пацифисткими лозунгами --- если это пацифистские лозунги в поддержку мирных жителей Палестины, это другое. И надо отличать пацифистские лозунги от пробандеровских. Например, нет нацизму или даешь демилитаризацию, это пацифистские лозунги, но пробандеровцы могут не понять
11:28:51 17-10-2023
стало плохо, но он утверждал, что заклинило педаль... дауш... это версия для кого, простите?
11:45:46 17-10-2023
Элен без ребят (11:28:51 17-10-2023) стало плохо, но он утверждал, что заклинило педаль... дауш..... Реально, надо или то или то. А не так, что прокатит
12:07:48 17-10-2023
Гость (11:45:46 17-10-2023) Реально, надо или то или то. А не так, что прокатит... не переживайте! в нужное время, выберут самый подходящий вариант...
14:39:05 17-10-2023
Гость (11:45:46 17-10-2023) Реально, надо или то или то. А не так, что прокатит... Ну почему же. Стало плохо в штанах, когда заклинило педаль? Как вам такой вариант?
11:55:52 17-10-2023
Элен без ребят (11:28:51 17-10-2023) стало плохо, но он утверждал, что заклинило педаль... дауш....Мальчик, это тебе видимо плохо. Следствие будет рассматривать все версии, а не только названные водителем. Это их обязанность, потому как, в отличие от тебя, они не имеют права верить на слово или просто с похмелья ляпнуть что-то и записать в протокол.
00:05:09 07-11-2023
видимо, одной полосы для автобусов ему было недостаточно