Названы основные версии ДТП на остановке в Барнауле с погибшим и пятью пострадавшими

Авария случилась 13 октября на проспекте Строителей

17 октября 2023, 11:15, ИА Амител

Авто влетело в остановку с людьми / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Стали известны основные версии резонансного ДТП на проспекте Строителей в Барнауле, в котором 13 октября погиб один человек и пятеро пострадали. Об этом пишет "Толк" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, основной версией причины ДТП рассматривается техническая неисправность автомобиля. Однако следствию предстоит рассмотреть и другие предварительные версии: по одной из них водителю могло стать плохо во время движения, по другой – он не справился с управлением.

Напомним, 13 октября на проспекте Строителей напротив гостиницы "Барнаул" водитель иномарки влетел в автобусную остановку с людьми. Автомобилист утверждал, что в его машине заклинило педаль газа. Сам в момент происшествия он был трезвым.

По факту ДТП возбудили уголовное дело. В отношении водителя избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а его авто поместили на спецстоянку для проведения экспертиз, которые и выяснят причину произошедшего.