32-градусная жара с дождями и градом ожидается на Алтае 5 августа
Также подует сильный ветер
05 августа 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае 5 августа будет жарко и дождливо, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Дневная температура составит +22...+27 градусов, а местами по западу потеплеет до +32. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град. Ветер подует северо-восточный, 3-8 м/с, порывы до 14 м/с, а при грозах – до 20 м/с.
В Барнауле термометры покажут +25...+27 градусов. В конце дня кратковременный дождь, возможна гроза. Скорость ветра – до 8 м/с.
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