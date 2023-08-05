32-градусная жара с дождями и градом ожидается на Алтае 5 августа

Также подует сильный ветер

05 августа 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 5 августа будет жарко и дождливо, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Дневная температура составит +22...+27 градусов, а местами по западу потеплеет до +32. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град. Ветер подует северо-восточный, 3-8 м/с, порывы до 14 м/с, а при грозах – до 20 м/с.

В Барнауле термометры покажут +25...+27 градусов. В конце дня кратковременный дождь, возможна гроза. Скорость ветра – до 8 м/с.