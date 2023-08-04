Жителей Алтайского края предупредили об ухудшении погоды на выходных

Людей призвали к осторожности

04 августа 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В мэрии Барнаула предупредили жителей города и Алтайского края об ухудшении погоды на выходных, ожидаются ливни, грозы и усиление ветра, сообщили на сайте горадминистрации.

"В Алтайском крае сутки 5 августа и ночью 6 августа ожидаются дожди, местами сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра до 15-20 м/с. В Барнауле синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь, грозу. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, температура ночью составит +14...+16 градусов, днем +24...+26 градусов", – говорится в сообщении.

Людей призвали к осторожности и напомнили, что в случае происшествий нужно звонить по номеру 101 или 112.