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32-летний актёр из сериала "Реальные пацаны" умер во время операции

Предположительно, причиной смерти мог стать тромб в ноге

26 апреля 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

На 32-м году жизни скончался российский актёр Василий Масалитин. Об этом сообщает Regnum.

Актёр скончался ещё в феврале, однако известно об этом стало только сейчас. По информации СМИ, молодой человек умер, когда ему делали операцию на ноге. Предположительно, причиной смерти стал тромб, образовавшийся в ноге. 

Василий Масалитин принимал участие в съёмках сериалов "Реальные пацаны", "След", "Даёшь молодёжь", "Ольга". Он также участвовал в съёмках программы "Жить здорово!".

Комментарии 2

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Гость

11:55:42 26-04-2023

Когда печатаете новости вставляйте фото про кого речь. почему нужно гуглить то.

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Гость

12:04:17 26-04-2023

Гость (11:55:42 26-04-2023) Когда печатаете новости вставляйте фото про кого речь. почем... погуглишь, не сломаешься.

  -22 Нравится
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