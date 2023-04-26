32-летний актёр из сериала "Реальные пацаны" умер во время операции

Предположительно, причиной смерти мог стать тромб в ноге

26 апреля 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На 32-м году жизни скончался российский актёр Василий Масалитин. Об этом сообщает Regnum.

Актёр скончался ещё в феврале, однако известно об этом стало только сейчас. По информации СМИ, молодой человек умер, когда ему делали операцию на ноге. Предположительно, причиной смерти стал тромб, образовавшийся в ноге.

Василий Масалитин принимал участие в съёмках сериалов "Реальные пацаны", "След", "Даёшь молодёжь", "Ольга". Он также участвовал в съёмках программы "Жить здорово!".