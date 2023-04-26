32-летний актёр из сериала "Реальные пацаны" умер во время операции
Предположительно, причиной смерти мог стать тромб в ноге
26 апреля 2023, 11:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
На 32-м году жизни скончался российский актёр Василий Масалитин. Об этом сообщает Regnum.
Актёр скончался ещё в феврале, однако известно об этом стало только сейчас. По информации СМИ, молодой человек умер, когда ему делали операцию на ноге. Предположительно, причиной смерти стал тромб, образовавшийся в ноге.
Василий Масалитин принимал участие в съёмках сериалов "Реальные пацаны", "След", "Даёшь молодёжь", "Ольга". Он также участвовал в съёмках программы "Жить здорово!".
11:55:42 26-04-2023
Когда печатаете новости вставляйте фото про кого речь. почему нужно гуглить то.
12:04:17 26-04-2023
Гость (11:55:42 26-04-2023) Когда печатаете новости вставляйте фото про кого речь. почем... погуглишь, не сломаешься.