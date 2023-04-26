Канадский актёр очень хотел быть похожим на участника группы BTS и умер

После очередной пластической операции у него развилась инфекция

26 апреля 2023, 08:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

22-летний канадский актёр Сент фон Колуччи умер после пластической операции. Об этом сообщает AceShowbiz.

Источник рассказал, что у молодого человека после установки челюстного импланта начала распространяться инфекция. Инородный предмет удалили, но спасти парня у врачей не получилось.

Отмечается, что за последние годы Сент фон Колуччи перенес 12 дорогостоящих операций, чтобы быть похожим на участника известной группы BTS Пака Чимина. В 2019 году канадец переехал в Южную Корею и планировал зарабатывать в индустрии развлечений.