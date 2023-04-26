Канадский актёр очень хотел быть похожим на участника группы BTS и умер
После очередной пластической операции у него развилась инфекция
26 апреля 2023, 08:51, ИА Амител
Фото: unsplash.com
22-летний канадский актёр Сент фон Колуччи умер после пластической операции. Об этом сообщает AceShowbiz.
Источник рассказал, что у молодого человека после установки челюстного импланта начала распространяться инфекция. Инородный предмет удалили, но спасти парня у врачей не получилось.
Отмечается, что за последние годы Сент фон Колуччи перенес 12 дорогостоящих операций, чтобы быть похожим на участника известной группы BTS Пака Чимина. В 2019 году канадец переехал в Южную Корею и планировал зарабатывать в индустрии развлечений.
09:42:46 26-04-2023
не сотвори себе кумира...
10:18:33 26-04-2023
Надо было не пластические операции делать, а психику лечить.
10:37:38 26-04-2023
у них там уже поздно психику лечить...