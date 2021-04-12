Десять лучших фильмов о космосе

Кинематограф с самого своего появления стал задумываться и бредить темой космоса. Научная фантастика, которая пришла в кино из литературы, ещё в начале XX века стала одним из самых популярных жанров. Режиссёры разного уровня – от Стэнли Кубрика до Стивена Спилберга – вновь и вновь возвращались к ней. В честь Международного дня космонавтики amic.ru вспоминает десять знаковых фильмов о далёких планетах.

"Путешествие на Луну" (1902)

Режиссёр – Жорж Мельес

Самый первый великий фильм о космическом путешествии снят французским режиссёром Жоржем Мельесом, которого по праву считают основателем спецэффектов в кино. Это история о безумной экспедиции на Луну, вдохновлённая творчеством Жюля Верна. По сюжету безумный учёный создаёт космический корабль в виде ядра. Из пушки его выстреливают в космос, где он попадает в Луну, причём прямо ей в глаз. На этом кино практически заканчивается. Великая картина выдумщика Мельеса совсем недавно была отреставрирована и показана в Каннах.

"Москва-Кассиопея" (1973)

Режиссёр – Ричард Викторов

Советская классика, под влиянием которой было создано много фильмов, например, "Интерстеллар" Кристофера Нолана, не попавший в наш список как раз из-за своей "вторичности". Из глубин Вселенной до Земли долетает радиосигнал разумных существ с планеты из системы звезды Шедар. Полёт должен продлиться несколько десятилетий, поэтому экипаж космического корабля "Заря" подбирали из лиц не старше 14-15 лет. Вторая серия "Отроки во Вселенной" была не менее популярной. Поговаривают, что Джордж Лукас снимал свои "Звёздные войны" под влиянием советской фантастики.

"Аполлон 13" (1995)

Режиссёр – Рон Ховард

Фильм о неудачной лунной миссии "Аполлон-13"– одном из самых драматических моментов освоения космоса. Реальная история постигла американский корабль в 1970 году. Капитана "Аполлона" играет Том Хэнкс, а роли других астронавтов исполняют Кевин Бейкон, Билл Пэкстон и Гарри Синиз. Именно герой Хэнкса произносит культовую фразу: "Хьюстон, у нас проблема". Для режиссёра Рона Ховарда "Аполлон 13" – едва ли не самая яркая работа в карьере, несмотря на несколько "Оскаров" за "Игры разума" с Расселом Кроу.

"Звёздный десант" (1997)

Режиссёр – Пол Верховен

Едва ли не лучший режиссёр научной фантастики в Голливуде в ХХ веке превратил "Звёздный десант" в настоящую сатиру на политическую систему США. Сначала фильм о войне гигантских жуков и космических войск Земли провалился в прокате, был разруган критиками. Сейчас же картина Верховена приобрела культовый статус. В фильме можно разглядеть сатиру не только на милитаристскую политику США, но и пародию на Адольфа Гитлера и СССР. Верховен также известен другими фантастическими работами: "Вспомнить всё", "Робокоп", "Невидимка".

"Контакт" (1997)

Режиссёр – Роберт Земекес

Автор трилогии "Назад в будущее" и "Форреста Гампа" сделал нетривиальную научную картину о контакте человека и инопланетян, добавив в неё религиозные мотивы. "Контакт" – картина о том, что советские космонавты говорили: "В космосе были – Бога не видели". В картине Земекиса, созданной на основе романа бывшего астронома Карла Сэгана, присутствует детально разработанная научно-фантастическая тема поиска контакта с внеземными цивилизациями и веры.

"Солярис" (1972)

Режиссёр – Андрей Тарковский

Шедевр Андрея Тарковского, который получил Гран-при Каннского кинофестиваля в 1972 году. Известная история Станислава Лема о том, как психолог Крис Кельвин прибывает на далекую космическую станцию, чтобы помочь её обитателям разобраться с видениями, которые там случаются. Тарковский из психологической фантастики о космосе превращает "Солярис" в метафизический фильм о внутреннем мире человека. Существует множество прочтений этого фильма. Впрочем, самому Станиславу Лему творение Тарковского категорически не понравилось. В 2002 году вышла новая экранизация "Соляриса" Стивена Содерберга с Джорджем Клуни в главной роли.

"Чужой" (1979)

Режиссёр – Ридли Скотт

"В космосе твой крик никто не услышит" – именно такой слоган был на афише у великого и действительно страшного фильма Ридли Скотта. Возвращающийся на Землю грузовой космический корабль перехватывает исходящий с неизвестной планеты слабый сигнал SOS. Экипаж принимает решение совершить посадку. Оказавшись на планете, астронавты повсюду обнаруживают гигантские коконы. Цепочка событий приводит к появлению "Чужого" – самого страшного инопланетянина в истории кино. Картина Скотта не только стала эталоном данного жанра, но и быстро приобрела культовый статус. Продолжение, к слову, снимали Джеймс Кэмерон, Дэвид Финчер и Жан-Пьер-Жене.

"Гравитация" (2013)

Режиссёр – Альфонсо Куарон

Невероятный аттракцион мексиканского режиссёра. Оператор-гений Эммануэль Любецки, кажется, первый в истории кино сделал из космоса настоящий театр, сняв его максимально реалистично. "Гравитация" Куарона – первый фильм, который намекает, что из космоса нужно бежать как можно быстрее и что Вселенная – опасное для человечества место. Блестящая картина, которая получила семь премий "Оскар".

"Звёздные войны: Новая надежда" (1977)

Режиссёр – Джордж Лукас

Величайшая сага в истории кино. Джордж Лукас стал первым, кто космос превратил в настоящую коммерцию. Миллиарды долларов кассовых сборов. Вышедшие более 30 лет назад "Звёздные войны" и по сей день пользуются вселенской популярностью. Доказательством служит тот факт, что седьмой эпизод "Пробуждение силы" заработал более 2 миллиардов долларов.

"2001 год: Космическая одиссея" (1968)

Режиссёр – Стэнли Кубрик

Один из величайших фильмов вообще в истории кино. Титаническая, потрясающая и фундаментальная "Космическая одиссея" Стэнли Кубрика по праву считается лучшим фильмом о космосе. В своей ленте величайший Кубрик задал космической фантастике такой уровень, на который никто не способен подняться и сегодня. Кубрик одним кадром полёта обезьяньей кости, которая превращается в космический корабль, показал эволюцию человечества за несколько миллионов лет. Невероятно философское кино, последняя сцена из которого вызвала множество споров среди критиков и фанатов по всему миру. Человеческий триумф после фильма "Космическая одиссея" теперь воспринимается исключительно под музыку Штрауса.

Бонус: "Время первых"

Апрель 2017 года

И в завершение напоминаем, что 6 апреля 2017 года в прокат вышел новый российский фильм о космосе "Время первых". Один из самых дорогих отечественных проектов года рассказывает о реальных событиях, которые произошли во время полёта Леонова и Беляева в 1965 году. Тогда за два дня в космосе на борту "Восхода-2" произошло семь нештатных ситуаций. А приземление и вовсе пришлось выполнять в ручном режиме, так как отказала автоматика и была потеряна связь с Землёй.

Кстати, снялись в фильме "Время первых" Евгений Миронов и Константин Хабенский.

Материал впервые был опубликован 12 апреля 2016 года.