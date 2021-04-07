Известный актёр Джеки Чан за свою карьеру сыграл более чем в 100 картинах, где получил около 3000 травм. По этому показателю ему уже долгие годы нет равных в мире. Чан ломал ноги, руки, получал различные травмы позвоночника. По словам актёра, на его теле нет ни одного места, которое бы он не повредил на съёмках. 7 апреля Джеки Чану исполнилось 67 лет. В честь этого события amic.ru вспоминает самые серьёзные травмы прославленного актёра.

Данный материал впервые был опубликован 13 апреля 2016 года.