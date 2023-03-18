33-летний уроженец Барнаула вышел в финал голосования по выборам томского мэра

Соперником Максима Лучшева станет и.о. градоначальника

18 марта 2023, 08:29, ИА Амител

Фото: kprf.ru

Уроженец Барнаула, а в настоящее время бизнесмен и депутат Томской облдумы от КПРФ Максим Лучшев вышел в финальную часть конкурса по выборам мэра Томска. Информация размещена на сайте местной гордумы.

Всенародные выборы мэра Томска были отменены в конце 2022 года. Теперь градоначальника выбирают депутаты гордумы из числа кандидатов, подавших заявки на конкурс. На эту должность претендовали восемь человек, однако шесть из них комиссия не допустила до голосования. В финал, кроме Лучшева, вышел и.о. мэра Томска Михаил Ратнер. По мнению большинства наблюдателей, именно Ратнер одержит победу в конкурсе. Для этого необходимо набрать не менее 2/3 голосов депутатов, то есть заручиться поддержкой как минимум 25 человек.

Предполагается, что выборы градоначальника пройдут на апрельском заседании гордумы.

Максим Лучшев родился в Барнауле в 1989 году. В 2010 году, будучи студентом ТПУ, победил на выборах молодёжного мэра города. Этот "пост" он занимал два года. В 2019 году перевёз из Бийска в Томск своих родителей. В середине 2010-х нынешний коммунист представлял в Томске "Партию Роста". В настоящий момент Максим Лучшев, кроме работы депутатом, занимается бизнесом. Он – соучредитель группы компаний "Новохим", которая специализируется на производстве и торговле химическими продуктами для разных сфер промышленности. Также имеет долю в строительной фирме, совладелец компании "Эко день" по производству продуктов питания и IT-компании Worch.