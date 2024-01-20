3,5 тысячи барнаульцев окунулись в ледяную прорубь на Крещение
Мероприятия по случаю праздника прошли на Оби в районе Речного вокзала и на озере Пионерское в Борзовой Заимке
20 января 2024, 11:30, ИА Амител
Крещение-2024 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Почти 3,5 тысячи барнаульцев окунулись в прорубь на Крещение Господне 19 января. Об этом рассказали в мэрии.
"В местах обрядовых крещенских купаний на водоемах приняли участие более 7 тысяч горожан, не побоялись окунуться в ледяную воду 3458 человек", – говорится в сообщении.
Для проведения праздника в городе оборудовали две зоны с купелями: на Оби в районе Речного вокзала и на озере Пионерское в Борзовой Заимке.
Безопасность здесь обеспечивали сотрудники городских служб. Прошел праздник без происшествий. Сейчас все купели уже закрыты.
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