Для бодрости тела и духа. Как барнаульцы окунаются на Крещение

Основные мероприятия в этом году проходят на Оби в районе Речного вокзала

19 января 2024, 15:35, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Праздник Крещение Господне отмечают православные верующие 19 января. В этот день в Барнауле прошел крестный ход от Знаменского монастыря до Речного вокзала, где провели Чин великого освящения воды. Здесь же была оборудована вторая в городе купель, где могут окунуться все желающие. Отметим, что еще одна прорубь находится на озере Пионерское.

Крещение-2024 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Желающих приобщиться к народной традиции в будний день не очень много, отметила наш корреспондент, которая пришла к Речному вокзалу. Однако много молодежи и тех, кто решился на это впервые. "Бывалые" самыми первыми рвутся нырнуть в ледяную прорубь. На вопросы, для чего это все, отвечают: для бодрости тела и духа.

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