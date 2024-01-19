Для бодрости тела и духа. Как барнаульцы окунаются на Крещение
Основные мероприятия в этом году проходят на Оби в районе Речного вокзала
19 января 2024, 15:35, ИА Амител
Праздник Крещение Господне отмечают православные верующие 19 января. В этот день в Барнауле прошел крестный ход от Знаменского монастыря до Речного вокзала, где провели Чин великого освящения воды. Здесь же была оборудована вторая в городе купель, где могут окунуться все желающие. Отметим, что еще одна прорубь находится на озере Пионерское.
Желающих приобщиться к народной традиции в будний день не очень много, отметила наш корреспондент, которая пришла к Речному вокзалу. Однако много молодежи и тех, кто решился на это впервые. "Бывалые" самыми первыми рвутся нырнуть в ледяную прорубь. На вопросы, для чего это все, отвечают: для бодрости тела и духа.
Из новшеств: администрация впервые установила в крещенском городке надувные раздевалки с теплопушкой.
Самые бодрящие купания – в нашем большом фоторепортаже.
15:39:41 19-01-2024
верующие таким не занимаются
16:03:15 19-01-2024
гость (15:39:41 19-01-2024) верующие таким не занимаются... Верующие таким не занимаются, это точно. У Бога, нигде не сказано про такое самодурство и по причине того, что Бог не может пока вмешаться в это мракобесие, Сатана, демоны и попы тут как тут, творят непотребство.
15:51:43 19-01-2024
что то нынче симпатичных девчулей не видно на нырянии...
16:26:03 19-01-2024
Гость (15:51:43 19-01-2024) что то нынче симпатичных девчулей не видно на нырянии...... Симпатичные, как говорится у Бога проявили благоразумие.