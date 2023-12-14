35 животных спасли алтайские пожарные из горящего сарая
Никто из телят, коров и лошадей не пострадал
14 декабря 2023, 15:15, ИА Амител
Фото: МЧС Алтайского края
35 животных спасли при пожаре на ферме в селе Верх-Бехтемир Бийского района Алтайского края, сообщили в МЧС региона.
Площадь возгорания достигала 250 квадратных метров, на месте работали пять пожарных расчетов.
"Из опасной зоны бойцы вывели 35 телят, коров и лошадей. Никто не пострадал", – отметили в ведомстве.
15:28:26 14-12-2023
это хорошо
15:48:27 14-12-2023
Молодцы, ребята!!!