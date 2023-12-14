35 животных спасли алтайские пожарные из горящего сарая

Никто из телят, коров и лошадей не пострадал

14 декабря 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

35 животных спасли при пожаре на ферме в селе Верх-Бехтемир Бийского района Алтайского края, сообщили в МЧС региона.

Площадь возгорания достигала 250 квадратных метров, на месте работали пять пожарных расчетов.