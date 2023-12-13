24 года получил житель Рубцовска, который поджег дом знакомой после ссоры

При пожаре погибли три человека, двое детей спаслись

13 декабря 2023, 23:24, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

В Алтайском крае вынесли приговор 35-летнему рубцовчанину, который поджег дом своей знакомой – тогда в огне погибли три человека, двое детей спаслись. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Суд установил, что 26 января 2023 года в Рубцовске мужчина поссорился с женщиной. После этого он поджег ее частное домовладение.

Приговор вынесли на основании вердикта присяжных – они пришли к выводу, что вина подсудимого доказана, однако он заслуживает снисхождения.

По совокупности ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом"), ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога") ему назначили 24 года лишения свободы с отбыванием первых пять лет в тюрьме, а в дальнейшем – в исправительной колонии строгого режима.