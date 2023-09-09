36-летнего жителя Алтая не могут найти уже неделю

С собой у мужчины был велосипед

09 сентября 2023, 14:37, ИА Амител

В Алтайском крае пропал 36-летний житель села Стуково Павловского района Максим Рябов, сообщили на странице поискового отряда "Лиза Алерт".

Местонахождение мужчины неизвестно с 3 сентября. Из примет: рост 178 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые. Был одет в джинсовую синюю куртку, брюки, черные ботинки и черную кепку, с собой – велосипед.

Всем, кто располагает сведениями о местонахождении пропавшего, просят сообщить по номеру 8 (800) 700-54-52 либо 112.

Напомним, 7 сентября в Барнауле пропала 12-летняя школьница. Ее нашли живой на следующий день.