Пропавшую в Барнауле 12-летнюю девочку нашли живой
Несовершеннолетнюю передали родителям
08 сентября 2023, 20:49, ИА Амител
Следственный комитет сообщил, что пропавшую 12-летнюю девочку нашли. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, местонахождение ребенка установили, несовершеннолетнюю передали родителям.
В ведомстве подчеркнули, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В ходе расследуемого дела следователи устанавливают причины и обстоятельства исчезновения девочки, а также исследуют условия жизни и воспитания ребенка.
Напомним, школьница пропала днем 7 сентября. На ее поиски в помощь волонтерам отправили курсантов БЮИ. В "Лизе Алерт" рассказывали, что с ночи добровольцы совместно с полицией осмотрели район проживания девочки, оповестили местных жителей, проживающих рядом.
20:59:45 08-09-2023
ура спасибо
21:21:15 08-09-2023
Слава Богу!!!
21:38:11 08-09-2023
Слава Богу!
21:54:14 08-09-2023
Что же такое случилось с девочкой? Хоть бы никто не навредил ей, не сделал плохого. Чтобы морально, эмоционально и физически она оставалась здоровым человечком. Чтобы на жизненной дороге попутчиками ей были добрые люди.
22:45:54 08-09-2023
Походу друг такой же безмозглый