Пропавшую в Барнауле 12-летнюю девочку нашли живой

Несовершеннолетнюю передали родителям

08 сентября 2023, 20:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Следственный комитет сообщил, что пропавшую 12-летнюю девочку нашли. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, местонахождение ребенка установили, несовершеннолетнюю передали родителям.

В ведомстве подчеркнули, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В ходе расследуемого дела следователи устанавливают причины и обстоятельства исчезновения девочки, а также исследуют условия жизни и воспитания ребенка.

Напомним, школьница пропала днем 7 сентября. На ее поиски в помощь волонтерам отправили курсантов БЮИ. В "Лизе Алерт" рассказывали, что с ночи добровольцы совместно с полицией осмотрели район проживания девочки, оповестили местных жителей, проживающих рядом.