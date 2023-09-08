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Пропавшую в Барнауле 12-летнюю девочку нашли живой

Несовершеннолетнюю передали родителям

08 сентября 2023, 20:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Следственный комитет сообщил, что пропавшую 12-летнюю девочку нашли. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, местонахождение ребенка установили, несовершеннолетнюю передали родителям.

В ведомстве подчеркнули, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В ходе расследуемого дела следователи устанавливают причины и обстоятельства исчезновения девочки, а также исследуют условия жизни и воспитания ребенка. 

Напомним, школьница пропала днем 7 сентября. На ее поиски в помощь волонтерам отправили курсантов БЮИ. В "Лизе Алерт" рассказывали, что с ночи добровольцы совместно с полицией осмотрели район проживания девочки, оповестили местных жителей, проживающих рядом.

Барнаул Происшествия пропал человек

Комментарии 5

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Гость

20:59:45 08-09-2023

ура спасибо

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Гость

21:21:15 08-09-2023

Слава Богу!!!

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Гость

21:38:11 08-09-2023

Слава Богу!

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Гость

21:54:14 08-09-2023

Что же такое случилось с девочкой? Хоть бы никто не навредил ей, не сделал плохого. Чтобы морально, эмоционально и физически она оставалась здоровым человечком. Чтобы на жизненной дороге попутчиками ей были добрые люди.

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Гость

22:45:54 08-09-2023

Походу друг такой же безмозглый

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