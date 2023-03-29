36 тысяч в год. Что за программу сбережений на старость хотят запустить в России?
Получить накопления можно будет по "старому" пенсионному возрасту, но для этого нужно ежегодно вносить деньги
29 марта 2023, 12:00, Анастасия Бичакова
В России запустят программу долгосрочных сбережений, по которой граждане смогут получать поддержку от государства – 36 тыс. рублей в год. Конечная сумма будет зависеть от доходов человека. А забрать накопления можно по достижении прежнего пенсионного возраста, действовавшего до 2019 года.
Когда заработает программа, кто и как сможет получить софинансирование и что об этом сказал президент Владимир Путин – в материале amic.ru.
Что за программа долгосрочных сбережений?
Россияне смогут получать до 36 тыс. рублей в год – как софинансирование от государства. Соответствующую информацию о готовящейся программе долгосрочных сбережений опубликовал Минфин.
Предварительно, источником финансирования стимулирующих выплат (софинансирования долгосрочных сбережений) будут резервные средства Социального фонда по обязательному пенсионному страхованию, пишет РБК.
Кроме того, источником может стать Фонд национального благосостояния.
При расчёте поддержки конкретный коэффициент будет зависеть от доходов гражданина. Власти разделили возможных участников программы на несколько категорий.
Кто сможет получать софинансирование от государства?
Рассчитывать на софинансирование от государства сможет каждый гражданин России. При этом получить выплаты можно будет по достижении "старого" пенсионного возраста, действовавшего до 2019 года. Женщинам – в 55 лет, а мужчинам – в 60 лет.
Всего участников программы разделят на три категории. Для каждой из них будет действовать своя формула расчёта софинансирования.
1. Среднемесячный доход до 80 тыс. рублей. Формула: 1 рубль государства на 1 рубль гражданина.
В таком случае софинансирование планируют рассчитывать в соотношении один к одному. Так, для получения максимального размера поддержки россиян с доходами от 80 тыс. рублей нужно будет внести в программу 36 тыс. рублей в год. А государство эту сумму удвоит.
2. Среднемесячный доход в 80-150 тыс. рублей. Формула: 1 рубль государства на 2 рубля гражданина.
Это менее выгодное соотношение. Чтобы получить дополнительные 36 тыс. рублей, необходимо внести в программу долгосрочных сбережений 72 тыс. рублей.
3. Среднемесячный доход больше 150 тыс. рублей. Формула: 1 рубль на 4 рубля гражданина.
Для этой категории предусмотрели наиболее низкий коэффициент софинансирования. На долгосрочные накопления нужно направить минимум 144 тыс. рублей в год, чтобы получить поддержку от государства в 36 тыс. рублей.
Как попасть в программу долгосрочных сбережений?
Участие в программе долгосрочных сбережений – добровольное. Чтобы попасть в неё, нужно будет заключить договор минимум на 15 лет.
При этом у россиян будет право продолжить формирование пенсионных накоплений по действующей социальной системе.
Чем ещё интересна программа долгосрочных сбережений?
Россиянам предложат новый налоговый вычет до 52 тыс. рублей. Чтобы получить его, нужно будет вложить в программу долгосрочных сбережений 400 тыс. рублей.
Также предусмотрены такие стимулы: страхование накоплений на сумму до 2,8 млн рублей и возможность забрать деньги без потери доходности в особых жизненных ситуациях.
Когда запустят новую программу?
Президент Владимир Путин поручил запустить программу стимулирования притока сбережений с апреля 2023 года.
"Везде в мире важным источником инвестиционных ресурсов являются долгосрочные сбережения граждан. И у нас также нужно стимулировать их приток в сферу инвестиций", – говорил лидер страны в феврале, пишет "Газета.ру".
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