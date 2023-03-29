Рассчитывать на софинансирование от государства сможет каждый гражданин России. При этом получить выплаты можно будет по достижении "старого" пенсионного возраста, действовавшего до 2019 года. Женщинам – в 55 лет, а мужчинам – в 60 лет.

Всего участников программы разделят на три категории. Для каждой из них будет действовать своя формула расчёта софинансирования.

1. Среднемесячный доход до 80 тыс. рублей. Формула: 1 рубль государства на 1 рубль гражданина.

В таком случае софинансирование планируют рассчитывать в соотношении один к одному. Так, для получения максимального размера поддержки россиян с доходами от 80 тыс. рублей нужно будет внести в программу 36 тыс. рублей в год. А государство эту сумму удвоит.

2. Среднемесячный доход в 80-150 тыс. рублей. Формула: 1 рубль государства на 2 рубля гражданина.

Это менее выгодное соотношение. Чтобы получить дополнительные 36 тыс. рублей, необходимо внести в программу долгосрочных сбережений 72 тыс. рублей.

3. Среднемесячный доход больше 150 тыс. рублей. Формула: 1 рубль на 4 рубля гражданина.

Для этой категории предусмотрели наиболее низкий коэффициент софинансирования. На долгосрочные накопления нужно направить минимум 144 тыс. рублей в год, чтобы получить поддержку от государства в 36 тыс. рублей.