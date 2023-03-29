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36 тысяч в год. Что за программу сбережений на старость хотят запустить в России?

Получить накопления можно будет по "старому" пенсионному возрасту, но для этого нужно ежегодно вносить деньги

29 марта 2023, 12:00, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В России запустят программу долгосрочных сбережений, по которой граждане смогут получать поддержку от государства – 36 тыс. рублей в год. Конечная сумма будет зависеть от доходов человека. А забрать накопления можно по достижении прежнего пенсионного возраста, действовавшего до 2019 года.

Когда заработает программа, кто и как сможет получить софинансирование и что об этом сказал президент Владимир Путин – в материале amic.ru.

1

Что за программа долгосрочных сбережений?

Россияне смогут получать до 36 тыс. рублей в год – как софинансирование от государства. Соответствующую информацию о готовящейся программе долгосрочных сбережений опубликовал Минфин.

Предварительно, источником финансирования стимулирующих выплат (софинансирования долгосрочных сбережений) будут резервные средства Социального фонда по обязательному пенсионному страхованию, пишет РБК.

Кроме того, источником может стать Фонд национального благосостояния.

При расчёте поддержки конкретный коэффициент будет зависеть от доходов гражданина. Власти разделили возможных участников программы на несколько категорий.

2

Кто сможет получать софинансирование от государства?

Рассчитывать на софинансирование от государства сможет каждый гражданин России. При этом получить выплаты можно будет по достижении "старого" пенсионного возраста, действовавшего до 2019 года. Женщинам – в 55 лет, а мужчинам – в 60 лет.

Всего участников программы разделят на три категории. Для каждой из них будет действовать своя формула расчёта софинансирования.

1. Среднемесячный доход до 80 тыс. рублей. Формула: 1 рубль государства на 1 рубль гражданина.

В таком случае софинансирование планируют рассчитывать в соотношении один к одному. Так, для получения максимального размера поддержки россиян с доходами от 80 тыс. рублей нужно будет внести в программу 36 тыс. рублей в год. А государство эту сумму удвоит.

2. Среднемесячный доход в 80-150 тыс. рублей. Формула: 1 рубль государства на 2 рубля гражданина.

Это менее выгодное соотношение. Чтобы получить дополнительные 36 тыс. рублей, необходимо внести в программу долгосрочных сбережений 72 тыс. рублей.

3. Среднемесячный доход больше 150 тыс. рублей. Формула: 1 рубль на 4 рубля гражданина.

Для этой категории предусмотрели наиболее низкий коэффициент софинансирования. На долгосрочные накопления нужно направить минимум 144 тыс. рублей в год, чтобы получить поддержку от государства в 36 тыс. рублей.

3

Как попасть в программу долгосрочных сбережений?

Участие в программе долгосрочных сбережений – добровольное. Чтобы попасть в неё, нужно будет заключить договор минимум на 15 лет.

При этом у россиян будет право продолжить формирование пенсионных накоплений по действующей социальной системе.

4

Чем ещё интересна программа долгосрочных сбережений?

Россиянам предложат новый налоговый вычет до 52 тыс. рублей. Чтобы получить его, нужно будет вложить в программу долгосрочных сбережений 400 тыс. рублей.

Также предусмотрены такие стимулы: страхование накоплений на сумму до 2,8 млн рублей и возможность забрать деньги без потери доходности в особых жизненных ситуациях.

5

Когда запустят новую программу?

Президент Владимир Путин поручил запустить программу стимулирования притока сбережений с апреля 2023 года.

"Везде в мире важным источником инвестиционных ресурсов являются долгосрочные сбережения граждан. И у нас также нужно стимулировать их приток в сферу инвестиций", – говорил лидер страны в феврале, пишет "Газета.ру".

Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Комментарии 19

  • Было уже. Ну конечно лохи найдутся опять
    29 марта, Гость   Ответить
  • я думаю что не найдутся ,лохи уже на пенсии а молодежь и раньше не верила в это
    29 марта, Гость   Ответить
  • Как, опять?! Судя по скорости запуска программы с апреля 2023, деньги в бюджете РФ закончились. Граждане - новая нефть.
    29 марта, Гость   Ответить
  • В очередной раз убедился в уровне комментаторов здесь. Уровень ниже дна. Вот даже на секунду не удосужились хоть что то по теме вопроса прочитать, сделать элементарный фактчекинг… Но свое примитивное обывательское мнение обязательно нацарапают. Вы в курсе, что данное софинансирование страхуется государством? Как вклад в банке. Только в банке страхуется сумма не более 1,4 млн, а здесь будет 2,7 млн. Банкам вы что-то доверяете) А вы в курсе, что эти суммы можно забрать в любой момент? Тоже не в курсе?) ну-ну, продолжайте упражняться в остроумии…
    29 марта, Гость   Ответить
  • Вы в курсе, что данное софинансирование страхуется государством?--- да ладно, а что там со страховой частью пенсии, гарантированной государством, сказочник?
    29 марта, Гость   Ответить
  • Так есть же уже похожая фигня, ну или по крайней мере была. Что если ты в ПФР сам вносишь вроде бы 24 тыс. руб в год , то государство столько же тебе добавляет
    29 марта, Гость   Ответить
  • Слышен денег легкий шелест... Это лох идет на нерест!
    29 марта, Гость   Ответить
  • Хорошая попутка гос-во, но нет
    29 марта, Гость   Ответить
  • Не прячьте ваши денежки по банкам и углам, Несите ваши денежки, иначе быть беде, И в полночь ваши денежки заройте в землю там, И в полночь ваши денежки заройте в землю где... Не горы, не овраги и не лес, Не океан без дна и берегов, А поле, поле, поле, поле, поле чудес... (с)
    29 марта, Гость   Ответить
  • Хотели бы сделать добро людям - просто подняли бы размер социальной пенсии и всё.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Уже проходили этот лохотрон
    29 марта, Гость   Ответить
  • Гость, ее выплачивают по достижении возраста выхода на пенсию
    29 марта, Гость   Ответить
  • Дело добровольное. Не хотите - не участвуйте. НЕ понимаете - молчите и не баламутьте остальных. Была программа софинансирования пенсий, когда твои взносы Государство удваивало. Не знаю ни одного обманутого. Лично за 10 лет участия в программе внес 120 тысяч рублей. Получил налоговый вычет 13% от суммы взносов в размере 15600 рублей. Т.е. внес всего 104 400 рублей. Государство добавило 120000 рублей. Накапали проценты за 10 лет 118 000 рублей. Сейчас на счету 358 000 рублей. Разве это плохо. Шанс дается всем. Надо понять и решиться, а не нести чушь!
    29 марта, Гость   Ответить
  • Так иди, участвуй. Чего ты тут елей изливаешь? А у нас своя голова на плечах.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Тупая только..
    29 марта, Гость   Ответить
  • заблуждаетесь, во первых 15600 руб. это ваши деньги, которую у вас изъяли в качестве налога, реально вы заплатили 120000 руб.. простой расчет показывает, что положив эти деньги на 10 лет на обычный вклад под ставку 10% в год вы получили бы те же 120000 руб., то есть удвоили бы сумму РЕАЛЬНЫМИ деньгами, которые можно использовать здесь и сейчас "358 000 руб." которые вы видите на экране компьютера - это просто цифра, которую нельзя никак использовать, т.к. она "заморожена" и обесценивается,и на руки вам ее никто не выдаст как минимум до пенсии, которая сейчас в 65, и как она тогда будет выдаваться (и будет ли вообще) единоразово или в период дожития (сейчас 228 месяцев) не знает никто поэтому на мой взгляд по факту вы потеряли 120000 руб. не получив ничего взамен
    29 марта, Гость   Ответить
  • Так и пойдет, а вы со своими "головами" так и будете сидеть, как всегда на днище)))))))
    30 марта, Гость   Ответить
  • Сначала добровольно, потом обязательно и наконец все это заморозят не понятно на сколько
    30 марта, Гость   Ответить
  • 29 марта, Гость - есть корректировка, деньги будут вложены в ОФЗ и будут приносить, хоть и маленький но %, по моим приблизительным подсчетам получается, при взносе 540 000рублей, за 15 лет, на выходе будет +-2 000 000 рублей, это округленный расчет. - а ругаться и оскорблять всех, показывая, кто здесь самый умный, и всезнающий - Вашу позицию все поняли, у каждого свой выбор.
    30 марта, Гость   Ответить
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