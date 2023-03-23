Что за выплаты для алтайских медиков ввёл Томенко и кто сможет их получать?
Решение губернатора должно закрыть "белое пятно" в федеральной мере поддержки
23 марта 2023, 13:45, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 22 марта объявил о дополнительных выплатах для Алтайских медиков. Медработники определённых специальностей теперь будут получать прибавку к зарплате. Кто-то – по 18,5 тысячи рублей. Впрочем, некоторые их коллеги в регионе уже получают такие выплаты: решение губернатора расширяет федеральную меру поддержки.
Подробнее о том, что за выплаты для алтайских медиков ввёл Томенко, каким будет их размер и кто их получит, – в материале amic.ru.
Что за выплаты медикам ввёл Виктор Томенко в Алтайском крае?
Что за федеральные выплаты медикам появились в 2023 году?
Кому положены выплаты, о которых объявил Виктор Томенко?
"Медицинская помощь по профилям психиатрия, наркология, фтизиатрия, венерология и др. не входят в программу ОМС, поэтому данным постановлением для врача-фтизиатра специальная социальная выплата не установлена", – поясняли ранее в Минздраве региона.
Сколько денег будут получать алтайские медики?
1. Врачам участковых, районных и центральных районных больниц – 18 500 рублей.
2. Врачам медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу, в том числе и врачам, осуществляющим диспансерное наблюдение, – 14 500 рублей.
3. Медикам с высшим медицинским и немедицинским образованием, проводящим цитологические и гистологические исследования в вышеперечисленных медучреждениях, – 11 500 рублей.
4. Врачам отделений и станций скорой медицинской помощи – 11 500 рублей.
5. Среднему медицинскому персоналу участковых, районных и центральных районных больниц – 8000 рублей.
6. Среднему медперсоналу, который работает с врачами из второго пункта, а также медработникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, – 6500 рублей.
7. Медсёстрам и фельдшерам отделений и станций скорой помощи – 7000 рублей.
8. Младшему медперсоналу участковых, районных и центральных районных больниц – 4500 рублей.
9. Младшему медперсоналу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу, – 4500 рублей.
10. Младшему медперсоналу отделений и станций скорой помощи – 4500 рублей.
11. Среднему медперсоналу, который принимает вызовы на станциях и в отделениях скорой помощи, – 4500 рублей.
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