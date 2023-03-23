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Что за выплаты для алтайских медиков ввёл Томенко и кто сможет их получать?

Решение губернатора должно закрыть "белое пятно" в федеральной мере поддержки

23 марта 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 22 марта объявил о дополнительных выплатах для Алтайских медиков. Медработники определённых специальностей теперь будут получать прибавку к зарплате. Кто-то – по 18,5 тысячи рублей. Впрочем, некоторые их коллеги в регионе уже получают такие выплаты: решение губернатора расширяет федеральную меру поддержки.

Подробнее о том, что за выплаты для алтайских медиков ввёл Томенко, каким будет их размер и кто их получит, – в материале amic.ru.

1

Что за выплаты медикам ввёл Виктор Томенко в Алтайском крае?

Постановление губернатора – это дополнение к мере поддержки, которую для медиков по всей России в 2023 году ввело правительство РФ. Федеральная инициатива предполагает ежемесячные прибавки к зарплате для медработников определённых специальностей.
Но в Алтайском крае решили, что некоторых медиков незаслуженно обделили. Поэтому Томенко издал отдельное постановление, которое вводит выплаты и для них.
2

Что за федеральные выплаты медикам появились в 2023 году?

Постановление о выплатах в начале 2023 года подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, с февраля 2023-го некоторым медикам в России положена существенная прибавка к зарплате.
Выплаты положены врачам, средним и младшим медработникам, которые трудятся в центральных районных больницах, учреждения амбулаторного (первичного) звена, а также станций скорой помощи.
При этом мера поддержки ранжированная: в зависимости от должности и специальности медик может получать от 4,5 до 18,5 тысячи рублей ежемесячно.
Постановление уже действует, а медики уже получают деньги. Например, в Алтайском крае прибавку к зарплате стали получать более 11 тысяч медработников.
3

Кому положены выплаты, о которых объявил Виктор Томенко?

Тем, кто, по идее, подходит под условия федерального постановления, но из-за некоторых нюансов не может их получить.
Дело в том, что выплаты положены только тем медикам, чья деятельность входит в программу ОМС. Но на Алтае есть медработники ЦРБ и поликлиник, кто оказывает помощь вне рамок ОМС.
"Медицинская помощь по профилям психиатрия, наркология, фтизиатрия, венерология и др. не входят в программу ОМС, поэтому данным постановлением для врача-фтизиатра специальная социальная выплата не установлена", – поясняли ранее в Минздраве региона.
Именно эти медики и будут получать ежемесячные выплаты по распоряжению Томенко. Как пояснил сам губернатор, дополнительно выплаты начнут получать около 500 алтайских медработников.
4

Сколько денег будут получать алтайские медики?

Столько же, сколько им полагалось бы по федеральной программе. Выплаты ранжируются следующим образом:

1. Врачам участковых, районных и центральных районных больниц – 18 500 рублей.

2. Врачам медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу, в том числе и врачам, осуществляющим диспансерное наблюдение, – 14 500 рублей.

3. Медикам с высшим медицинским и немедицинским образованием, проводящим цитологические и гистологические исследования в вышеперечисленных медучреждениях, – 11 500 рублей.

4. Врачам отделений и станций скорой медицинской помощи – 11 500 рублей.

5. Среднему медицинскому персоналу участковых, районных и центральных районных больниц – 8000 рублей.

6. Среднему медперсоналу, который работает с врачами из второго пункта, а также медработникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, – 6500 рублей.

7. Медсёстрам и фельдшерам отделений и станций скорой помощи – 7000 рублей.

8. Младшему медперсоналу участковых, районных и центральных районных больниц – 4500 рублей.

9. Младшему медперсоналу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу, – 4500 рублей.

10. Младшему медперсоналу отделений и станций скорой помощи – 4500 рублей.

11. Среднему медперсоналу, который принимает вызовы на станциях и в отделениях скорой помощи, – 4500 рублей.

5

Когда алтайские медики начнут получать прибавку к зарплате?

В самое ближайшее время. Причём деньги они получат и за январь тоже. Как уточнил Виктор Томенко, постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Социальные выплаты медикам. Кто какую прибавку к зарплате получит в Алтайском крае?

В региональном Минздраве рассказали, кто будет получать 18,5 тысячи, кто – 4 тысячи, а кто – совсем ничего
НОВОСТИОбщество

Комментарии 3

  • Интересно,а врачи краевой поликлиники ,скажем или диагностического центр,а так же поликлиника онкоцентра, попадают под эти раздачи. Врачи то не хилой квалификации,а вроде как за бортом.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Врачи, медсестры краевых больниц и другие стационары под эти программы не подпадают, только сельские и скорая помощь, а потом говорят, что добавили выплаты а люди работать не хотят.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Гость, приезжайте в село и малые города. Велком.
    24 марта, Гость   Ответить
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