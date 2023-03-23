Что за выплаты для алтайских медиков ввёл Томенко и кто сможет их получать?

Решение губернатора должно закрыть "белое пятно" в федеральной мере поддержки

23 марта 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 22 марта объявил о дополнительных выплатах для Алтайских медиков. Медработники определённых специальностей теперь будут получать прибавку к зарплате. Кто-то – по 18,5 тысячи рублей. Впрочем, некоторые их коллеги в регионе уже получают такие выплаты: решение губернатора расширяет федеральную меру поддержки.

Подробнее о том, что за выплаты для алтайских медиков ввёл Томенко, каким будет их размер и кто их получит, – в материале amic.ru.

1 Что за выплаты медикам ввёл Виктор Томенко в Алтайском крае? Постановление губернатора – это дополнение к мере поддержки, которую для медиков по всей России в 2023 году ввело правительство РФ. Федеральная инициатива предполагает ежемесячные прибавки к зарплате для медработников определённых специальностей. Но в Алтайском крае решили, что некоторых медиков незаслуженно обделили. Поэтому Томенко издал отдельное постановление, которое вводит выплаты и для них.

2 Что за федеральные выплаты медикам появились в 2023 году? Постановление о выплатах в начале 2023 года подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, с февраля 2023-го некоторым медикам в России положена существенная прибавка к зарплате. Выплаты положены врачам, средним и младшим медработникам, которые трудятся в центральных районных больницах, учреждения амбулаторного (первичного) звена, а также станций скорой помощи. При этом мера поддержки ранжированная: в зависимости от должности и специальности медик может получать от 4,5 до 18,5 тысячи рублей ежемесячно. Постановление уже действует, а медики уже получают деньги. Например, в Алтайском крае прибавку к зарплате стали получать более 11 тысяч медработников.

3 Кому положены выплаты, о которых объявил Виктор Томенко? Тем, кто, по идее, подходит под условия федерального постановления, но из-за некоторых нюансов не может их получить. Дело в том, что выплаты положены только тем медикам, чья деятельность входит в программу ОМС. Но на Алтае есть медработники ЦРБ и поликлиник, кто оказывает помощь вне рамок ОМС. "Медицинская помощь по профилям психиатрия, наркология, фтизиатрия, венерология и др. не входят в программу ОМС, поэтому данным постановлением для врача-фтизиатра специальная социальная выплата не установлена", – поясняли ранее в Минздраве региона. Именно эти медики и будут получать ежемесячные выплаты по распоряжению Томенко. Как пояснил сам губернатор, дополнительно выплаты начнут получать около 500 алтайских медработников.

4 Сколько денег будут получать алтайские медики? Столько же, сколько им полагалось бы по федеральной программе. Выплаты ранжируются следующим образом: 1. Врачам участковых, районных и центральных районных больниц – 18 500 рублей. 2. Врачам медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу, в том числе и врачам, осуществляющим диспансерное наблюдение, – 14 500 рублей. 3. Медикам с высшим медицинским и немедицинским образованием, проводящим цитологические и гистологические исследования в вышеперечисленных медучреждениях, – 11 500 рублей. 4. Врачам отделений и станций скорой медицинской помощи – 11 500 рублей. 5. Среднему медицинскому персоналу участковых, районных и центральных районных больниц – 8000 рублей. 6. Среднему медперсоналу, который работает с врачами из второго пункта, а также медработникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, – 6500 рублей. 7. Медсёстрам и фельдшерам отделений и станций скорой помощи – 7000 рублей. 8. Младшему медперсоналу участковых, районных и центральных районных больниц – 4500 рублей. 9. Младшему медперсоналу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу, – 4500 рублей. 10. Младшему медперсоналу отделений и станций скорой помощи – 4500 рублей. 11. Среднему медперсоналу, который принимает вызовы на станциях и в отделениях скорой помощи, – 4500 рублей.