360 школьников и педагогов Таджикистана приняли участие в форуме АлтГПУ

Мероприятие международного уровня провели, чтобы вовлечь участников образовательного процесса в волонтерскую деятельность

22 апреля 2024, 14:00, ИА Амител

Школьники / Фото: пресс-служба АлтГПУ

С 18 по 19 апреля Алтайский педуниверситет провел международный форум "ДоброОбъединяй", приуроченный к Году волонтерского движения в СНГ. В мероприятии участвовали 360 учеников 9-11-х классов и преподаватели русскоязычных школ Таджикистана. Оно проходило на базе Российско-таджикской школы имени М. В. Ломоносова в Бохтаре.

По словам ректора АлтГПУ Ирины Лазаренко, основная задача форума ­– вовлечь участников образовательного процесса в волонтерскую деятельность на постоянной основе. А также улучшить навыки педагогов в методической поддержке волонтерства в учебных заведениях и обучить молодежь основам организации добровольческой деятельности.

На форуме "ДоброОбъединяй" прошел заключительный этап и церемония награждения участников заочного конкурса волонтерских проектов в общеобразовательных учреждениях Таджикистана.

Состязания организовал Алтайский педвуз с 29 февраля по 1 апреля 2024 года.

В конкурсе участвовало более 200 работ в номинациях:

"Лучшие волонтерские практики в сфере общего образования";

"Лучшие методические разработки в сфере общего образования";

Мотивационные эссе "Почему я хочу стать волонтером".

Эксперты оценили лучшие работы и методики, которые затем и представили на форуме.

На пленарном заседании победителям вручили стелы, дипломы. Награждали первый секретарь посольства РФ в Таджикистане Игорь Бурулько и главный специалист управления общеобразовательных школ Министерства образования и наук Таджикистана Вайсидин Исмоилов.

Работу форума организовали на восьми образовательных площадках. Учителя посетили интерактивный обучающий семинар "Организация волонтерской деятельности в образовательной организации".

Учащиеся под руководством экспертов разработали и представили свои добровольческие инициативы в социальной, событийной, экологической, просветительской, культурной сферах, а также в области чрезвычайный ситуаций и медиаволонтерства.

Форум организован при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства образования и науки Республики Таджикистан.