375 мешков мусора вывезли с берега Пивоварки в Барнауле
Бойцы экологического отряда очистили 300 метров береговой полосы
05 августа 2023, 15:59, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В Барнауле 4 августа прошла очередная экологическая акция на берегу реки Пивоварки, сообщили в мэрии.
В мероприятии участвовал студенческий экологический отряд "Рысь". Волонтеры очистили водоохранную зону водоема в районе дома № 136 по улице Путейской.
"Благодаря дружной и плодотворной работе убрано 300 метров береговой полосы, собрано 375 мешков с мусором, что позволило предотвратить его попадание в воду, минимизировать загрязнение акватории", – рассказали в администрации.
На следующей неделе экологическая акция пройдет в зеленой зоне по улице Малахова, 116, добавили в пресс-службе.
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