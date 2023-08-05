375 мешков мусора вывезли с берега Пивоварки в Барнауле

Бойцы экологического отряда очистили 300 метров береговой полосы

05 августа 2023, 15:59, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле 4 августа прошла очередная экологическая акция на берегу реки Пивоварки, сообщили в мэрии.

В мероприятии участвовал студенческий экологический отряд "Рысь". Волонтеры очистили водоохранную зону водоема в районе дома № 136 по улице Путейской.

"Благодаря дружной и плодотворной работе убрано 300 метров береговой полосы, собрано 375 мешков с мусором, что позволило предотвратить его попадание в воду, минимизировать загрязнение акватории", – рассказали в администрации.

На следующей неделе экологическая акция пройдет в зеленой зоне по улице Малахова, 116, добавили в пресс-службе.