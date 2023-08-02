На Пивоварке продолжают убирать мусор

Очистку проводят для того, чтобы не топило ближайшие территории

02 августа 2023, 13:41, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Рабочие в Барнауле продолжают чистить старое русло Пивоварки. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Подрядчик ООО "Союз-97" работает на участке от автомобильного моста по ул. Матросова до дома № 128 по ул. Аэродромной. Накануне убрали поросли деревьев.

Отмечается, что Пивоварку чистят, чтобы экологически реабилитировать объект, а также для того, чтобы не допускать подтопления близлежащих территорий.

Работы ведут в рамках программы "Защита населения и территории города Барнаула от чрезвычайных ситуаций на 2015-2025 годы".